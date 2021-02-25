Украинские врачи отказываются прививаться вакциной компании AstraZeneca

Заведующий отделением реанимации Александровской больницы Киева Алексей Куценко заявил, что врачи отказываются прививаться вакциной Covishield, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает ТАСС.

По словам Куценко, из 24 сотрудников реанимационного отделения сделать прививку прибывшим из Индии препаратом согласились только двое - это он сам и ещё одна медсестра.

Об отказе о вакцинации рассказала также губернатор Черновицкой области Наталья Гусак. Она отметила, что часть врачей в больницах региона не давали согласие, так как «хотят получить больше информации о препарате», другие же уже переболели COVID-19.

Не стала делать прививку и главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз. По её словам вакцина «не прошла все этапы исследований». А секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако заявил, что в городе по критериям подлежат вакцинации 280 врачей, однако сделать прививку согласились только 87, ещё около 150 врачей уже переболели.

Ранее киевский политолог Михаил Чаплыга заявил, что власть Украины «проворачивает афёру с веществом», сообщает «Свободная пресса». Он сослался на информацию The New York Times, согласно которой вакцина Covishield не рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

