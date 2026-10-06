Лишние знания: Глава СПЧ Фадеев призвал урезать уроки математики, физики и химии
Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев предложил сократить школьные программы по точным наукам, сообщает ТАСС.
По его словам, «многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями». Речь идет о математике, физике и химии. «Процентов на 20–30 можно было бы сократить эти курсы», — указал Фадеев.
Глава СПЧ считает, что пересмотреть следует программы по всем предметам. Он также выступил за использование проверенных учебников. В качестве примера называется учебник математики Андрея Киселева, который написан еще до революции 1917 года.
По мнению Фадеева, сокращение некоторых учебных курсов повысит эффективность обучения ребят и снизит бумажную нагрузку на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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