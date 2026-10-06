Лишние знания: Глава СПЧ Фадеев призвал урезать уроки математики, физики и химии

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев предложил сократить школьные программы по точным наукам, сообщает ТАСС.

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По его словам, «многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями». Речь идет о математике, физике и химии. «Процентов на 20–30 можно было бы сократить эти курсы», — указал Фадеев.

Глава СПЧ считает, что пересмотреть следует программы по всем предметам. Он также выступил за использование проверенных учебников. В качестве примера называется учебник математики Андрея Киселева, который написан еще до революции 1917 года.

По мнению Фадеева, сокращение некоторых учебных курсов повысит эффективность обучения ребят и снизит бумажную нагрузку на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Коньков
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