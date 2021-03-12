«Спутник V» и AstraZeneca названы самыми популярными вакцинами в СНГ

Вышедшие из СНГ Грузия и Украина закупать российские вакцины не планируют.

Также, по данным издания, страны бывшего СССР (кроме Белоруссии, Казахстана, России и Туркмении) получают вакцины через международную платформу COVAX. Речь идет о препарате Covishield британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях закупорки сосудов оторвавшимся тромбом у вакцинированных. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что перспектив российской вакцине от коронавируса «Спутник V» на европейском рынке эта новость не прибавляет.

