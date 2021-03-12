«Спутник V» и AstraZeneca названы самыми популярными вакцинами в СНГ
Большинство стран СНГ зарегистрировали вакцину «Спутник V», а Туркмения разрешила использование сразу двух российских препаратов для профилактики коронавируса («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). РБК сообщает, что семь из десяти стран СНГ — Белоруссия, Молдавия, Армения и четыре республики Центральной Азии — вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование «Спутника V». В шести из них препарат уже используется для вакцинации населения.
Входящий в СНГ Азербайджан российскую вакцину на данный момент не одобрил, однако, как утверждал президент страны Ильхам Алиев, Баку ждет ее от России.
Вышедшие из СНГ Грузия и Украина закупать российские вакцины не планируют.
Также, по данным издания, страны бывшего СССР (кроме Белоруссии, Казахстана, России и Туркмении) получают вакцины через международную платформу COVAX. Речь идет о препарате Covishield британско-шведской компании AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях закупорки сосудов оторвавшимся тромбом у вакцинированных. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что перспектив российской вакцине от коронавируса «Спутник V» на европейском рынке эта новость не прибавляет.
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