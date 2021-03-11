Три европейских страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Италии, вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

В сообщении говорится, что вакцинацию приостановили из соображений предосторожности, после сообщений о некоторых серьёзных побочных эффектах. Запрет на использование доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca ввели на всей территории страны.

В Aifa отметили, что связь между вакциной и произошедшим не установлена, проводятся все необходимые проверки.

Ранее приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca решили власти Дании, после после сообщений об образовании у тромбов у привитых граждан.