Андрей Разин собрался через суд отменить завещание Юрия Шатунова

В марте 2025 года суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни «Ласкового мая», которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Известно, что гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав продюсер подавал к вдове музыканта. Среди третьих лиц также была указана мать Кузнецова.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Автор песен Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.

Еще до смерти артист нескольких лет боролся с Андреем Разиным в суде. Продюсер утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. 8 июня 2022 года в Ставрополе суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу исполнителя и назвал поддельными документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.