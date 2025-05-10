Андрей Разин собрался через суд отменить завещание Юрия Шатунова
Продюсер уже много лет борется с родственниками покойного певца за права на хиты «Ласкового мая». При жизни артиста Разин и Шатунов тоже часто встречались в суде.
Основатель «Ласкового мая» Андрей Разин затеял новый иск в отношении семьи певца Юрия Шатунова. В этот раз спор коснется завещания артиста. До этого Разин также угрожал судами певцу Шаману и создателям сериала «Слово пацана» за использование хитов группы.
НОВЫЙ ИСК
Стало известно, что музыкальный продюсер Андрей Разин собирается через суд отменить завещание экс-солиста группы «Ласковый май», певца Юрия Шатунова. Он подал соответствующий иск к родным знаменитости.
«Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла», - сообщает РИА Новости.
При этом другие подробности дела пока не приводятся.
В марте 2025 года суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни «Ласкового мая», которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Известно, что гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав продюсер подавал к вдове музыканта. Среди третьих лиц также была указана мать Кузнецова.
Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Автор песен Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.
Еще до смерти артист нескольких лет боролся с Андреем Разиным в суде. Продюсер утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. 8 июня 2022 года в Ставрополе суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу исполнителя и назвал поддельными документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.
В итоге Хостинский районный суд Сочи закрепил исключительные права на творчество Шатунова за его вдовой и детьми. Разин не смог представить оригиналы документов, которые подтверждают обратное. В результате семье Шатунова перешли права на 23 композиции, включая «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
При этом юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков в разговоре с НСН заметил, что Андрей Разин может через суд оспорить передачу прав на песни группы «Ласковый май» семье Шатунова, однако для этого продюсеру нужно будет объяснить, почему раньше он не смог представить достаточных доказательств.
«Решение вынес районный суд. Дальше Разин может обратиться в областную инстанцию, в данном случае в Краснодарский краевой суд. Затем дойти до Верховного суда, но обычно решения принимаются уже во второй инстанции. При этом Разин должен будет объяснить, почему не смог представить оригинал документов на слушании в первой инстанции. На основании решения суда первой инстанции будут учтены возможные новые доказательства. Возможно, документы находились в каком-то труднодоступном месте. В случае уважительной причины суд примет это во внимание», - объяснил он.
В ноябре 2024 года Краснодарский краевой суд подтвердил исключительные права на творчество Шатунова за членами его семьи.
СКАНДАЛ С ШАМАНОМ
В феврале 2025 года вспыхнул новый скандал, связанный с песнями группы. Тогда Андрей Разин пообещал засудить устроивших «хайп» на песнях «Ласкового мая» и взыскать «ворованные» миллионы с тех, кто каким-либо образом использует записи концертов и песни коллектива. Продюсер заявил, что собирается судиться за «свое детище» в Турции, хоть с людьми, занимающими «космические должности», хоть с «чертом», писало издание «Аif.ru».
В ноябре 2024 года стало известно, что Разин получил гражданство Турции. После этого он зарегистрировал хиты «Ласкового мая» в Министерстве культуры и туризма республики. Первые досудебные письма скандально известный продюсер отправил артистам в январе 2025 года.
Среди адресатов в том числе оказался заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов). Скандал затронул и других звезд, которые выступали в рамках трибьют-шоу, посвященного 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года. Концерт показали на телеканале «Россия-1».
После этого Разин объявил, что судебные разбирательства коснутся всех, кто пользуется товарными знаками «Юрий Шатунов» и «Ласковый май», незаконно исполняет композиции группы, показывает концерт на телевидении и «хайпует без разрешения правообладателя».
Однако юрист по авторскому праву Виктор Осипов в интервью НСН объяснил, что турецкий суд не примет иск Разина, в котором он обвиняет знаменитостей в незаконном исполнении песен «Ласкового мая».
«Это способ привлечь к себе внимание. Я очень сомневаюсь, что турецкий суд сможет принять решение против исполнителей в России. Дело в том, что по общему правилу иск подается по месту нахождения ответчика. Если концерты были в России, то суд в Турции вряд ли будет заниматься этим вопросом. Турецкий суд просто не примет этот иск к производству, шансы весьма незначительные», - заметил он.
ЗАПРЕТ «ПАЦАНОВ»
В декабре 2023 года Андрей Разин также пригрозил запретить нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» за то, что в нем звучали хиты «Ласкового мая». Тогда он потребовал с вдовы Юрия Шатунова 15 млн рублей за использование песен группы в многосерийном фильме.
«В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федор Бондарчук и другие продюсеры <...> подставляют под удар прекрасный, на мой взгляд, сериал "Слово пацана". И теперь, конечно же, полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей», - сказал Разин в видеообращении, опубликованном в Сети.
Он также обратился к генпрокурору Москвы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Светлану Шатунову, Лидию Григорян и Аркадия Кудряшова — концертного директора Юрия Шатунова — за кражу интеллектуальной собственности. Разин признался, что ему понравился сериал Крыжовникова, однако продюсеры «подставили его под удар».
Адвокат звезд шоу-бизнеса Роман Лалаян в интервью НСН заявил, что судьба сериала будет зависеть от того, за кем суд признает права на песни «Ласкового мая».
«Если права на песни "Ласкового мая" принадлежат Разину, то нужно было получать разрешение у него. Если Шатуновой — то у нее, поскольку она наследница покойного мужа и имеет право на получение всех денежных вознаграждений за использование трека. В этом случае Разин ничего не получит», - отметил юрист.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко по подозрению в проведении незаконной перепланировки ее квартиры в Санкт-Петербурге.
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