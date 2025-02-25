«Второго иска нет!»: Представитель Бьянки объяснил претензии певицы к лейблу «Коала Мьюзик»
Бьянка хочет досрочно расторгнуть договор с лейблом «Коала Мьюзик» через суд, заявил НСН Максим Черный.
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) не подавала второй иск в суд на лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia): иск был один, на решение по которому артистка подала апелляцию, уточнил НСН PR-менеджер артистки Максим Черный.
Напомним, 18 февраля в СМИ появилась информация о подаче Бьянкой иска к лейблу, причем в первоисточнике говорилось, что это якобы второй иск. Как рассказали НСН представители «Коала Мьюзик», артистка обратилась в суд еще в прошлом году. В декабре 2024 года суд её требования полностью отклонил:
«У ООО «Коала Мьюзик» на текущий момент только одно судебное дело с Липницкой Т.Э. (творческий псевдоним - Бьянка), и этот иск ею проигран», - заявили представители лейбла.
Бьянка подала апелляционную жалобу на вышеупомянутое решение суда, которая была оставлена без движения до 28 февраля 2025 года. Корреспондент НСН убедился в том, что в системе «Электронное правосудие» сейчас есть только один иск Татьяны Липницкой к ООО «Коала Мьюзик». Черный разъяснил, что под «вторым иском» имел в виду лишь апелляцию на первое решение суда.
«На данный момент мы ждем, когда суд назначит дату», - уточнил Черный.
Он также рассказал о причинах первого обращения в суд.
«Причина подачи иска заключается в том, что лейбл не выполнил свои обязательства по нескольким пунктам. Мы изначально хотели этот конфликт урегулировать в досудебном порядке, предложив им варианты решения. Мы обнаружили недоплаты по некоторым площадкам. В договоре есть пункты, согласно которым лейбл должен собирать средства с ряда витрин. Они не собрали, мы обнаружили, попросили исправить ситуацию. Мы ждали три года! Тогда мы предложили им вариант, чтобы мы сами собирали средства с конкретных витрин, но получили отказ, после чего Бьянка была готова досрочно расторгнуть договор», - отметил собеседник НСН.
По его словам, лейбл выплатил артистке большую часть того, что она должна была получить по договору - несмотря на то, что артистка первый суд проиграла. Представитель Бьянки отметил, что сейчас они не обвиняют лейбл в мошенничестве, как это подали некоторые СМИ, но хотят досрочно расторгнуть договор с «Коала Мьюзик».
«Когда шел первый суд, Бьянке удалось получить большую часть компенсации за определенные периоды. В любом случае, несмотря на то, что у нас не получилось расторгнуть договор судебным решением, компания начала шевелиться и выплатила Бьянке средства. Бьянка в плюсе – она получила то, что должна была получить еще раньше. Теперь главный вопрос – досрочное расторжение договора. Мы ожидаем от суда пересмотра решения. Мы бы не хотели в будущем терять денежные средства и каждый раз напоминать компании о необходимости платить. Мы не обвиняем лейбл в мошенничестве, они просто не исполнили некоторые пункты договора. Мы продолжаем с ними сотрудничать по нерасторгнутому контракту, мы обязаны выполнять свои обязательства. Мы не говорим, что они нам вообще не платили. Бьянка просто просила их исполнить договор в полном объеме», - заключил Черный.
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