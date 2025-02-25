«Второго иска нет!»: Представитель Бьянки объяснил претензии певицы к лейблу «Коала Мьюзик»

Напомним, 18 февраля в СМИ появилась информация о подаче Бьянкой иска к лейблу, причем в первоисточнике говорилось, что это якобы второй иск. Как рассказали НСН представители «Коала Мьюзик», артистка обратилась в суд еще в прошлом году. В декабре 2024 года суд её требования полностью отклонил:

«У ООО «Коала Мьюзик» на текущий момент только одно судебное дело с Липницкой Т.Э. (творческий псевдоним - Бьянка), и этот иск ею проигран», - заявили представители лейбла.

Бьянка подала апелляционную жалобу на вышеупомянутое решение суда, которая была оставлена без движения до 28 февраля 2025 года. Корреспондент НСН убедился в том, что в системе «Электронное правосудие» сейчас есть только один иск Татьяны Липницкой к ООО «Коала Мьюзик». Черный разъяснил, что под «вторым иском» имел в виду лишь апелляцию на первое решение суда.

«На данный момент мы ждем, когда суд назначит дату», - уточнил Черный.