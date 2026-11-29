По его словам, тень этого фронта пролегает «посреди Европы, посреди Германии». Министр считает, что злоумышленники стремятся навредить инфраструктуре, расколоть общество и подорвать доверие к государству, а в конечном счёте — сломить страну политически и социально. Как утверждал Добриндт, Германию атакуют днём и ночью.

Кто именно стоит за этими действиями, он не назвал. По статистике ведомства, за текущий год в стране зафиксировали 285 эпизодов шпионажа и 216 диверсий на транспортных и энергетических объектах.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель говорила, что поддержка Украины со стороны Запада уже бесполезна, ведь страна уже проиграла.

