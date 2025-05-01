Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости звезде
Между тем, по словам юриста Александра Хаминского, если решение суда первой инстанции останется без изменений, Лариса Долина будет обязана вернуть Полине Лурье 112 млн рублей.
Накануне покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной обжаловала передачу недвижимости артистке. В марте суд вернул джазовой исполнительнице квартиру, которую у нее отняли аферисты. Знаменитость стала жертвой мошенников летом прошлого года. Они обманули звезду почти на 200 млн рублей.
ЖАЛОБА ЛУРЬЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛИНОЙ
Накануне Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу ответчика Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры народной артистки РФ, певицы Ларисы Долиной.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования знаменитости к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности женщины на спорную недвижимость, признав его за Долиной. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении звезды было отказано, передает РИА Новости.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречной иск покупательницы квартиры объединили в одно производство и рассматривали в закрытом режиме. Процесс длится почти полгода. Представители сторон отказывались комментировать ситуацию журналистам, указывая на подписку о неразглашении.
До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости заметил, что Лариса Долина должна будет вернуть 112 млн рублей покупательнице ее квартиры. Дело в том, что в рамках судебных разбирательств одним из доводов защиты звезды были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям.
Известно, что Лурье заплатила за объект 114 млн рублей, но похожие апартаменты в том же доме выставлялись за 190 млн рублей. При этом юрист подчеркнул, что обычное сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.
«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 млн рублей», - заявил Хаминский изданию.
ОБМАН ДОЛИНОЙ
В августе 2024 года Лариса Долина объявила, что стала жертвой мошенников, а на ее квартиру, которая оказалась предметом аферы, был наложен арест. По данным МВД, мошенники нанесли певице ущерб на сумму свыше 200 млн рублей. В тексте искового заявления было указано, что знаменитость пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения Долиной. В течение суток была задержана 53-летняя курьер Анжела Цырульникова — предполагаемая пособница мошенников. Ее отправили в СИЗО.
Согласно информации прокуратуры Москвы, злоумышленники «вели» певицу с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их якобы на безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и сумму от продажи квартиры в центре столицы.
По версии следствия, Артур Каменецкий привлек к афере жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, и давал ему указания. Сообщалось, что на его карту звезда перевела 10 млн рублей.
В конце декабря прошлого года был арестован четвертый соучастник преступления. Представители прокуратуры столицы в Telegram писали, что «20-летний житель Тольятти по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам».
Отмечалось, что 3 апреля, после поступления денег на карту, молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 млн рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе 2025 года суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Теперь они должны выплатить 69 млн рублей. Все фигуранты дела находятся в СИЗО.
«С учетом позиции прокуратуры Йошкар-Олы суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки РФ, ставшей жертвой мошенников… С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 млн рублей», - сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала «Mash», всего по данному делу к ответственности могут привлечь свыше 40 человек, которым были переведены суммы до трех млн рублей из похищенных денег. Эти подставные лица разбросаны по всей России и, вероятнее всего, не подозревают, что могут стать соучастниками мошенников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что попавшая под санкции Евросоюза российская певица Лариса Долина может лишиться недвижимости в Латвии.
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