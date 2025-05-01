Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости звезде

ЖАЛОБА ЛУРЬЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛИНОЙ

Накануне Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу ответчика Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры народной артистки РФ, певицы Ларисы Долиной.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования знаменитости к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности женщины на спорную недвижимость, признав его за Долиной. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении звезды было отказано, передает РИА Новости.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречной иск покупательницы квартиры объединили в одно производство и рассматривали в закрытом режиме. Процесс длится почти полгода. Представители сторон отказывались комментировать ситуацию журналистам, указывая на подписку о неразглашении.