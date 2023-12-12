Продюсер Разин пригрозил запретить «Слово пацана» за хиты «Ласкового мая»

Все права на песни «Ласкового мая» по решению суда 2022 года были присвоены семье Шатунова, однако Разин пытается оспорить это решение. До этого права на них принадлежали Разину, и он продолжает настаивать, что эксклюзивный правообладатель - американский лейбл, с которым лично он договорился. В ноябре 2023 года представители Шатунова через суд потребовали признать права певца на 23 песни: они утверждают, что никто не видел оригиналов договоров, на которые ссылается Разин.

Разин пригрозил, что из-за нарушения авторских прав на песни сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет снят с показа.

«В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федор Бондарчук и другие продюсеры <...> подставляют под удар прекрасный, на мой взгляд, сериал «Слово пацана». И теперь, конечно же, полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей», - заявил Разин в видеообращении на YouTube.

Адвокат звёзд шоу-бизнеса Роман Лалаян заявил НСН, что в таком случае судьба сериала будет зависеть от того, за кем суд признает права на песни «Ласкового мая».

«Если права на песни “Ласкового мая” принадлежат Разину, то нужно было получать разрешение у него. Если Шатуновой, то у нее, поскольку она наследница покойного мужа и имеет право на получение всех денежных вознаграждений за использование трека. В этом случае Разин ничего не получит», — заявил Лалаян.

Ранее сообщалось, что финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» попали в Сеть за несколько дней до официального релиза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

