Продюсер Разин пригрозил запретить «Слово пацана» за хиты «Ласкового мая»

Пока суды определяются с интеллектуальными правами, основатель группы требует от семьи Юрия Шатунова денежную компенсацию.

Продюсер, основатель популярной в прошлом группы «Ласковый май» Андрей Разин потребовал с вдовы солиста коллектива Юрия Шатунова Светланы Шатуновой 15 млн рублей за использование песен группы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он заявил в своем видеообращении.

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Все права на песни «Ласкового мая» по решению суда 2022 года были присвоены семье Шатунова, однако Разин пытается оспорить это решение. До этого права на них принадлежали Разину, и он продолжает настаивать, что эксклюзивный правообладатель - американский лейбл, с которым лично он договорился. В ноябре 2023 года представители Шатунова через суд потребовали признать права певца на 23 песни: они утверждают, что никто не видел оригиналов договоров, на которые ссылается Разин.

Разин пригрозил, что из-за нарушения авторских прав на песни сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет снят с показа.

«В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федор Бондарчук и другие продюсеры <...> подставляют под удар прекрасный, на мой взгляд, сериал «Слово пацана». И теперь, конечно же, полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей», - заявил Разин в видеообращении на YouTube.

Адвокат звёзд шоу-бизнеса Роман Лалаян заявил НСН, что в таком случае судьба сериала будет зависеть от того, за кем суд признает права на песни «Ласкового мая».

«Если права на песни “Ласкового мая” принадлежат Разину, то нужно было получать разрешение у него. Если Шатуновой, то у нее, поскольку она наследница покойного мужа и имеет право на получение всех денежных вознаграждений за использование трека. В этом случае Разин ничего не получит», — заявил Лалаян.

Ранее сообщалось, что финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» попали в Сеть за несколько дней до официального релиза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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