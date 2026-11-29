В ФРГ двойнику Гитлера дали условный срок по делу о нацизме
Суд в Мюнстере приговорил 59-летнего гражданина Нидерландов Стефана Вейкампа, прозванного «голландским Гитлером», к восьми месяцам тюрьмы условно по обвинению в прославлении нацизма и разжигании ненависти. Об этом информирует WDR.
Дело завели после выступления Вейкампа на ультраправой демонстрации в Мюнстере в июле 2025 года: тогда он в интервью YouTube-каналу хвалил Адольфа Гитлера.
На первое заседание подсудимый не пришёл, и судья оформила решение о наказании без него. Вейкамп заявил возражение, и процесс провели заново — уже при его участии.
На повторном заседании мужчина снова защищал Гитлера: пока в зале транслировали запись интервью, он одобрительно кивал, слушая собственные слова, а в последнем слове признал, что его отношение к фюреру не изменилось.
Судья отметила, что публичные заявления подсудимого глубоко оскорбили жертв нацистского режима и всколыхнули общественную атмосферу. В итоге кроме условного срока суд обязал Вейкампа заплатить одну тысячу евро в казну федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
WDR уточняет, что Вейкамп годами выходит на публику с боковым пробором и усами, копирующими облик Гитлера, называет себя «голландским нацистом» и регулярно принимает участие в акциях правых экстремистов в Северном Рейне — Вестфалии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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