Дело завели после выступления Вейкампа на ультраправой демонстрации в Мюнстере в июле 2025 года: тогда он в интервью YouTube-каналу хвалил Адольфа Гитлера.

На первое заседание подсудимый не пришёл, и судья оформила решение о наказании без него. Вейкамп заявил возражение, и процесс провели заново — уже при его участии.

На повторном заседании мужчина снова защищал Гитлера: пока в зале транслировали запись интервью, он одобрительно кивал, слушая собственные слова, а в последнем слове признал, что его отношение к фюреру не изменилось.

Судья отметила, что публичные заявления подсудимого глубоко оскорбили жертв нацистского режима и всколыхнули общественную атмосферу. В итоге кроме условного срока суд обязал Вейкампа заплатить одну тысячу евро в казну федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

WDR уточняет, что Вейкамп годами выходит на публику с боковым пробором и усами, копирующими облик Гитлера, называет себя «голландским нацистом» и регулярно принимает участие в акциях правых экстремистов в Северном Рейне — Вестфалии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

