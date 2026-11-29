«Он супер, а не искусственный»: Трамп пообещал меры из-за отсутствия СИ в СМИ
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, где пообещал добиться того, чтобы СМИ начали называть искусственный интеллект (ИИ) введённым им термином «суперинтеллект» (СИ).
Прежде он заявлял, что идею переименования технологии одобрил председатель КНР Си Цзиньпин.
Сам указ, обязывающий по крайней мере в правительственных документах США именовать ИИ суперинтеллектом, Трамп подписал ещё в сентябре.
Аргументируя инициативу, глава Белого дома говорил, что слово «искусственный» якобы внушает людям мысль, будто такой технологии в реальности нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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