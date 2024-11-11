«Режиссер спасал»: Сыгравший в «Комбинации» Канухин о работе с Кологривым и Орейро
Многие звездные российские актеры создают конфликтные ситуации на съемках, однако режиссер «Комбинации» пресекал подобное поведение на площадке, рассказал НСН актер Владимир Канухин.
Актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора Виталия Окорокова в сериале «Комбинация», в разговоре с корреспондентом НСН на спецпоказе фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» назвал проект главным событием 2024 года.
«Конечно, для меня главное событие года – сериал "Комбинация". Это хороший проект, в который очень много людей вложили себя и свое творчество. Очень выручал и спасал наш режиссер Никита Власов. Ему не нравилось, когда кто-то начинал переигрывать, больше заниматься собой, нежели общей работой, он жестко пресекал подобное. Рад, что благодаря режиссеру многие артисты держали себя в руках, не могли позволить себе такое поведения», - сообщил он.
Роль продюсера Александра Шишинина в сериале исполнил актер Никита Кологривый, известный не только ролями, но и скандальными высказываниями в интервью. Однако собеседник НСН отметил, что этот молодой артист никогда не был причиной скандала на съемочной площадке.
«С Никитой Кологривым на площадке нашего проекта не было никаких ярких ситуаций. Он осознавал, что является одним из главных двигателей процесса, главным героем. От него зависело настроение, темп, атмосфера. Очень круто, что он тянул команду. Он уставал, поскольку снимался одновременно в двух или трех проектах. Мы входили в положение, прекрасно все понимали. Никита никогда не позволял себе ссор на площадке», - заявил актер.
В рамках участия в «Комбинации» Канухину довелось поработать и с аргентинской актрисой и певицей Натальей Орейро, вместе они записали видеоклип в Буэнос-Айресе на композицию Russian Girls. Как рассказал актер, на этих съемках было особенно весело.
«Я подготовился к началу съемок и выучил на испанском: "Добрый день, Наталья». Меня зовут Вова. Как ваше настроение, как ваши дела?". Однако в испанском нет звука В, только Б. Она начала называть меня "Боба", что на испанском означает "глупышка". Но это не было обзывательством, она это делала по-дружески, вектор был положительным. Что мне понравилось, Орейро большой профессионал, при этом с ней нет дистанции. У нас люди часто пытаются соответствовать званию звезды. Наталья Орейро понимает, кто она, но налета звездности в ней нет. Если ты с ней на площадке, ей не важно, какого калибра ты артист, она будет с тобой работать. У нас в России часто бывает такая история: "Давай-ка выясним статус"», - пояснил он.
Как добавил актер, он всегда избирательно подходил к выбору ролей и намерен следовать этой тактике в будущем. При этом Канухин намекнул, что следующий проект, в котором он примет участие, будет сериалом сказочной тематики.
«Попасть под волну успеха, но вне качества, очень легко. Моя стратегия в том, что лучше ждать своего проекта такого же высокого качества, который ищет меня, нежели соглашаться на все, что предлагают. Сейчас рассматриваю роль, импонирует, что наконец пришел запрос на более сказочные фантазийные истории, хочется попробовать реализовать нечто подобное. Пробы впереди, это крутая возможность познакомиться с новой командой. Это большое путешествие, надеюсь, что все сложится. Этот будет проект, который уже знаком зрителям по первому сезону. Сейчас будет сниматься его дочерняя история. Рад, что есть такой проект, жду других аналогичных с фэнтези», - заключил он.
Ранее продюсер сериала «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что сериал «Комбинация» не разорвал медиапространство по стопам «Слова пацана», но привлек зрителей своей необычностью. По его словам, весь сериал на себе держит Никита Кологривый, поскольку в основе сюжета проекта - история необычного успеха, демонстрирующая, как у человека получилось стать продюсером без какого-либо образования и связей.
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