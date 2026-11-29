Самолет «Победы» экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за самочувствия пассажира
Пассажирский Boeing 737-800 экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщил Telegram-канал Baza.
Лайнер авиакомпании «Победа» следовал из Владикавказа в Москву. Когда самочувствие пассажира резко ухудшилось, экипаж объявил сигнал срочности и принял решение совершить посадку в Нижнем Новгороде.
После посадки на борт поднялись медики и оказали пассажиру необходимую помощь. Затем самолёт продолжил рейс в столицу и приземлился там благополучно.
Ранее легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Забайкальском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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