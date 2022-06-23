«Проклятье «Ласкового мая»: Гаспарян о смерти Юрия Шатунова
Музыкальные критики Артур Гаспарян и Борис Барабанов в эфире НСН заметили, что творчество группы «Ласковый май» заложило основу российской поп-музыки.
Несвоевременный уход из жизни певца Юрия Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян.
В ночь на 23 июня умер 48-летний российский певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Гаспарян считает творчество певца символом целой эпохи.
«Естественно, Юра Шатунов оставил огромный след. Он действительно один из знаковых символов новой русской поп-музыки рубежа 80-90-х годов. Потому что песня «Белые розы», как бы по этому поводу не иронизировали высоколобые музыкальные критики, действительно одна из песен-символов. И то, какое количество звезд первой величины сочли возможным для себя эту песню перепеть, включая даже марсианку Жанну Агузарову, говорит о том, что, видимо, в этой песне есть рациональное зерно, которое делает ее знаковой. А творчество "Ласкового мая" - это, безусловно, история, этап в развитии поп-музыки, шоу-бизнеса. Это истоки, откуда многое началось, - отметил он.
По мнению критика, Шатунов останется в памяти поклонников простым и добросовестным человеком.
«Поклонникам он запомнится очень свойским человеком, который, несмотря на всю славу, не заболел звездной болезнью. Он всегда оставался домашним, очень человечным, не задиравшим нос и без пафоса человеком, который искренне любил не только свое творчество, но и вообще музыку. Он действительно был музыкантом от природы и души, несмотря на то, что у него не было специального образования. Он очень тщательно и трепетно относился к своей работе. Эта искренность, может быть, юношеская наивность, которую он сумел пронести на протяжении всего этого времени не как позу, а как истинное состояние души. Это, кстати никогда не позволяло думать о его почтенном возрасте. Он всегда производил ощущение законсервированности артиста, которого, как любили 30 лет назад, так до сих пор и воспринимали приблизительно в таком же качестве», - подчеркнул Гаспарян.
Он назвал несвоевременный уход артиста из жизни «злой иронией судьбы».
«Даже то, что сейчас был разгар концертного тура и аншлаги на концертах, говорят о том, что он до сих пор был очень востребованным артистом с огромной базой поклонников. Эта абсолютно преждевременная смерть в разгар концертного тура – это, с одной стороны, очень живописно и пафосно выглядит с точки зрения того, что артист «сгорел» на сцене, но, тем не менее, не перестает быть драмой. Злая ирония судьбы заключается в том; что «Ласковый май», который не только оставил творческое наследие, но и был постоянным источников скандалов; только что закончились судебные разбирательства между Юрой Шатуновым и основателем группы Андреем Разиным по поводу песен, которые второй запрещал ему исполнять, хотя они являлись визитной карточной певца, а финал такой драматический. Есть даже такое определение, как проклятие "Ласкового мая"», - заметил журналист.
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов в беседе с НСН заявил, что группа «Ласковый май» создала основные тенденции в отечественном шоу-бизнесе того времени.
«След в истории оставила группа "Ласковый май", но Юра Шатунов был ее лицом, главным голосом. Его образ – первое, что вспоминается, когда слышишь об этой группе. Разговор о "Ласковом мае" - это, в первую очередь, разговор о конструкции, о маркетинге, пиаре. С другой стороны, если бы не было Юры Шатунова, не было бы и группы "Руки вверх!". Все, что есть у них, построено на тех же музыкальных приемах, которые в свое время изобрели создатели песен "Ласкового мая» и ее вокалисты", - заметил он.
Ранее российская певица Татьяна Буланова, комментируя смерть Юрия Шатунова, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что «он был прекрасным человеком, который пережил много горестей и бед, но смог сохранить человечность и достоинство».
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