«Проклятье «Ласкового мая»: Гаспарян о смерти Юрия Шатунова

«Даже то, что сейчас был разгар концертного тура и аншлаги на концертах, говорят о том, что он до сих пор был очень востребованным артистом с огромной базой поклонников. Эта абсолютно преждевременная смерть в разгар концертного тура – это, с одной стороны, очень живописно и пафосно выглядит с точки зрения того, что артист «сгорел» на сцене, но, тем не менее, не перестает быть драмой. Злая ирония судьбы заключается в том; что «Ласковый май», который не только оставил творческое наследие, но и был постоянным источников скандалов; только что закончились судебные разбирательства между Юрой Шатуновым и основателем группы Андреем Разиным по поводу песен, которые второй запрещал ему исполнять, хотя они являлись визитной карточной певца, а финал такой драматический. Есть даже такое определение, как проклятие "Ласкового мая"», - заметил журналист.

Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов в беседе с НСН заявил, что группа «Ласковый май» создала основные тенденции в отечественном шоу-бизнесе того времени.