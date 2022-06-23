«Проклятье «Ласкового мая»: Гаспарян о смерти Юрия Шатунова

Музыкальные критики Артур Гаспарян и Борис Барабанов в эфире НСН заметили, что творчество группы «Ласковый май» заложило основу российской поп-музыки. 


Несвоевременный уход из жизни певца Юрия Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян.

В ночь на 23 июня умер 48-летний российский певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Гаспарян считает творчество певца символом целой эпохи.

Умер певец Пьер Нарцисс

«Естественно, Юра Шатунов оставил огромный след. Он действительно один из знаковых символов новой русской поп-музыки рубежа 80-90-х годов. Потому что песня «Белые розы», как бы по этому поводу не иронизировали высоколобые музыкальные критики, действительно одна из песен-символов. И то, какое количество звезд первой величины сочли возможным для себя эту песню перепеть, включая даже марсианку Жанну Агузарову, говорит о том, что, видимо, в этой песне есть рациональное зерно, которое делает ее знаковой. А творчество "Ласкового мая" - это, безусловно, история, этап в развитии поп-музыки, шоу-бизнеса. Это истоки, откуда многое началось, - отметил он.

По мнению критика, Шатунов останется в памяти поклонников простым и добросовестным человеком.

Юрий Шатунов судится с Роспатентом из-за торговых знаков «Ласковый май»

«Поклонникам он запомнится очень свойским человеком, который, несмотря на всю славу, не заболел звездной болезнью. Он всегда оставался домашним, очень человечным, не задиравшим нос и без пафоса человеком, который искренне любил не только свое творчество, но и вообще музыку. Он действительно был музыкантом от природы и души, несмотря на то, что у него не было специального образования. Он очень тщательно и трепетно относился к своей работе. Эта искренность, может быть, юношеская наивность, которую он сумел пронести на протяжении всего этого времени не как позу, а как истинное состояние души. Это, кстати никогда не позволяло думать о его почтенном возрасте. Он всегда производил ощущение законсервированности артиста, которого, как любили 30 лет назад, так до сих пор и воспринимали приблизительно в таком же качестве», - подчеркнул Гаспарян.

Он назвал несвоевременный уход артиста из жизни «злой иронией судьбы».

Умер Алексей Мускатин, продюссировавший «Ласковый май» и «Мираж»

«Даже то, что сейчас был разгар концертного тура и аншлаги на концертах, говорят о том, что он до сих пор был очень востребованным артистом с огромной базой поклонников. Эта абсолютно преждевременная смерть в разгар концертного тура – это, с одной стороны, очень живописно и пафосно выглядит с точки зрения того, что артист «сгорел» на сцене, но, тем не менее, не перестает быть драмой. Злая ирония судьбы заключается в том; что «Ласковый май», который не только оставил творческое наследие, но и был постоянным источников скандалов; только что закончились судебные разбирательства между Юрой Шатуновым и основателем группы Андреем Разиным по поводу песен, которые второй запрещал ему исполнять, хотя они являлись визитной карточной певца, а финал такой драматический. Есть даже такое определение, как проклятие "Ласкового мая"», - заметил журналист.

Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов в беседе с НСН заявил, что группа «Ласковый май» создала основные тенденции в отечественном шоу-бизнесе того времени.

Экс-солист группы «Ласковый май» Прико умер в 47 лет

«След в истории оставила группа "Ласковый май", но Юра Шатунов был ее лицом, главным голосом. Его образ – первое, что вспоминается, когда слышишь об этой группе. Разговор о "Ласковом мае" - это, в первую очередь, разговор о конструкции, о маркетинге, пиаре. С другой стороны, если бы не было Юры Шатунова, не было бы и группы "Руки вверх!". Все, что есть у них, построено на тех же музыкальных приемах, которые в свое время изобрели создатели песен "Ласкового мая» и ее вокалисты", - заметил он.

Ранее российская певица Татьяна Буланова, комментируя смерть Юрия Шатунова, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что «он был прекрасным человеком, который пережил много горестей и бед, но смог сохранить человечность и достоинство».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КритикаРоссияСмертьМузыкаКультура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры