Миронов заявил о поиске преемника в Театр Наций
Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов размышляет о преемнике, который продолжил бы начатое им. Об этом мастер рассказал в интервью ТАСС.
Сам артист признал, что задача непростая: по его убеждению, найти человека, который в полной мере исповедует те же художественные принципы, невозможно — мировая история театра это подтвердила.
Реалистичный вариант, считает Миронов, — отыскать талантливую личность, с которой он внутренне соединится и которая при этом сможет идти собственным путём.
Называть конкретные имена он не стал, однако отметил, что, кажется, смотрит в правильном направлении.
Ранее Миронов заявил, что считает режиссуру профессией от Бога и настоящим даром, которому невозможно научиться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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