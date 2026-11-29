Сам артист признал, что задача непростая: по его убеждению, найти человека, который в полной мере исповедует те же художественные принципы, невозможно — мировая история театра это подтвердила.

Реалистичный вариант, считает Миронов, — отыскать талантливую личность, с которой он внутренне соединится и которая при этом сможет идти собственным путём.

Называть конкретные имена он не стал, однако отметил, что, кажется, смотрит в правильном направлении.

Ранее Миронов заявил, что считает режиссуру профессией от Бога и настоящим даром, которому невозможно научиться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

