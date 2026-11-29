Технолог рассказал, как выбрать вкусные рыбные консервы
Рыбные консервы — быстрый способ собрать завтрак, обед или ужин, однако после пары неудачных покупок многие от них отказываются. О том, как не ошибиться с выбором, «Чемпионату» рассказал пищевой технолог Глеб Фролов.
Начинать следует с названия. Если хочется чувствовать рыбу, а не соус, стоит брать консервы с простым составом, где первым в списке значится конкретный вид рыбы — горбуша, сайра, скумбрия, сардина или тунец. Чем меньше посторонних добавок, тем легче оценить естественный вкус продукта.
Ещё один важный момент — сколько рыбы содержится в банке. Особенно актуально это для консервов в масле и томатном соусе: там заливка порой занимает заметную часть объёма. Смотрите, указана ли масса продукта без жидкости — так проще сопоставить несколько вариантов и понять, за что вы на самом деле платите.
Знак ГОСТ или ТУ сам по себе качества не обещает. ГОСТ значит, что продукт сделан по государственному стандарту, ТУ — по техническим условиям самого производителя. Достойные консервы встречаются в обеих группах, поэтому главнее разобраться с составом, видом и количеством рыбы, а также узнать производителя.
Фролов добавляет, что надо проверять маркировку на крышке или донышке банки: там стоят дата изготовления, ассортиментный номер и место производства. Перед покупкой не помешает сверить срок годности, разборчивость маркировки, где изготовлен продукт и как его хранить. А если слегка встряхнуть банку и услышать громкое бульканье — вероятнее всего, в ней много заливки и мало рыбы.
Какую консерву брать, зависит от планов на неё. Натуральные хорошо подходят для супов и салатов, рыба в масле — для закусок, а в томатном соусе — для сытного гарнира. И чтобы не отдать лишнего, эксперт рекомендует сравнивать не только цену, но и вес рыбы без заливки — и не доверять надписям «премиум» или «отборная рыба», которые сами по себе ничего не гарантируют.
Ранее в Роскачестве посоветовали после вскрытия домашних консервов хранить емкости в холодильнике и употребить в течение 2–5 дней.
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