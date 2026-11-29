«Каскадные закрытия могут вынудить людей покинуть регионы, в которых производили сталь, и создать "города-зомби"», — приводит издание слова эксперта.

Он пояснил, что остановка комбинатов и зависящих от них предприятий грозит отдельным областям потерей весомой доли рабочих мест. В таком сценарии у жителей этих территорий просто не останется поводов оставаться дома.

Напомним, 10 ноября крупнейший украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») приступил к консервации производства — причиной стали ракетные удары. Завод переводят на «холодную остановку»: руководство объяснило, что вести работу в условиях продолжающегося конфликта опасно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

