На Украине допустили появление «городов-зомби»
Кризис в украинской сталелитейной отрасли, спровоцированный российскими ударами, способен обернуться появлением на Украине «городов-зомби». Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислава Зинченко.
«Каскадные закрытия могут вынудить людей покинуть регионы, в которых производили сталь, и создать "города-зомби"», — приводит издание слова эксперта.
Он пояснил, что остановка комбинатов и зависящих от них предприятий грозит отдельным областям потерей весомой доли рабочих мест. В таком сценарии у жителей этих территорий просто не останется поводов оставаться дома.
Напомним, 10 ноября крупнейший украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») приступил к консервации производства — причиной стали ракетные удары. Завод переводят на «холодную остановку»: руководство объяснило, что вести работу в условиях продолжающегося конфликта опасно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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