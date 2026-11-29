По данным канала, команда музыканта, недавно покинувшего реабилитационный центр, опасается, что на живом концерте он может сорваться либо в последний момент — за несколько часов до шоу — отменить выступление. Поэтому раньше чем через полгода возвращать артиста в работу никто не собирается.

Отмечается, что распорядок рехаба сильно отличается от привычной жизни, и теперь Хадзарагову предстоит адаптация: пока ему непросто общаться с окружающими.

Предложений артисту приходит много, однако менеджеры не соглашаются даже на 14 млн рублей — вдвое больше прежних 7 млн. Команда рассматривает только проекты на телевидении, и сам рэпер, со слов канала, с этим согласен.

Близкие музыканта опасаются, что он недооценивает масштаб своей зависимости и убеждён, что в случае срыва достаточно будет просто снова пройти реабилитацию.

Ранее рэпер Макан (Андрей Косолапов) представил первый сингл Red Flag после дембеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

