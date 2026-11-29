СМИ: Менеджеры не хотят возвращать рэпера Matrang на сцену даже за двойной гонорар
Менеджеры рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) отказываются выводить его на сцену до конца года, даже если предложат двойную оплату. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, команда музыканта, недавно покинувшего реабилитационный центр, опасается, что на живом концерте он может сорваться либо в последний момент — за несколько часов до шоу — отменить выступление. Поэтому раньше чем через полгода возвращать артиста в работу никто не собирается.
Отмечается, что распорядок рехаба сильно отличается от привычной жизни, и теперь Хадзарагову предстоит адаптация: пока ему непросто общаться с окружающими.
Предложений артисту приходит много, однако менеджеры не соглашаются даже на 14 млн рублей — вдвое больше прежних 7 млн. Команда рассматривает только проекты на телевидении, и сам рэпер, со слов канала, с этим согласен.
Близкие музыканта опасаются, что он недооценивает масштаб своей зависимости и убеждён, что в случае срыва достаточно будет просто снова пройти реабилитацию.
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