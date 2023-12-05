Разин потребовал возбудить дело против вдовы Шатунова из-за сериала «Слово пацана»

Он отметил, что песни его музыкального коллектива использовали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не спросив разрешения. По словам Разина, Светлана подписала договор без его согласия. Он заявил, что требует возмещения 15 млн рублей, полученных незаконным путем.

При этом Разин признался, что ему понравился сериал, однако продюсеры «подставили его под удар».

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью НСН заявлял, что режиссеры сериалов и фильмов о «лихих 90-х» должны ответственно подходить к созданию таких картин. Он указывал, что если начать героизировать бандитов и романтизировать их образы, то молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого видят с экрана, передает «Радиоточка НСН».

