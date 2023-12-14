Солистка «Комбинации» упрекнула создателей «Слова пацана» в нарушении авторских прав
Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова рассказала, что создатели сериала «Слово пацана» не обсуждали с ней и другими участницами коллектива исполнительские права на песню «Не забывай», пишет онлайн-издание NEWS.ru.
По словам Ивановой, об использовании песни она узнала уже после выхода сериала. Однако пока певица не уверена, что будет подавать иск в суд о защите исполнительских прав. Подобное случается с композициями группы «Комбинация» не впервые.
Ранее продюсер, основатель популярной в прошлом группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил запретить «Слово пацана» за использования хитов «Ласкового мая». Все права на песни группы по решению суда 2022 года были присвоены семье Шатунова, однако Разин пытается оспорить это решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru