Писатель Усачев объяснил, почему отказывается от экранизаций своих книг
Детский писатель Андрей Усачев отказался сразу нескольким студиям, которые хотели экранизировать его книги — в том числе «Умную собачку Соню». Как он рассказал ТАСС, компании собирались снимать мультфильмы с использованием искусственного интеллекта и требовали слишком обширные права на произведения.
Причина тяги студий к ИИ, по мнению писателя, проста — экономия.
Вторая причина отказов — договоры. Кинокомпании, говорит литератор, пытаются забрать себе все права на произведение целиком.
«Современное кино настолько обнаглело, что оно выгребает все права. Ты даешь им право на это, а они хотят еще право на это, на это, на это. Как только они получают хотя бы маленький кусочек, это называется: "Дай один палец — откусят всю руку"», — заключил он.
Ранее писатель Денис Драгунский сказал НСН, что использовать искусственный интеллект при написании книг можно только для справок, нейросети не могут стать частью большой литературы.
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