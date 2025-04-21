Автор хита «К черту любовь» готовит апелляцию в суде против Лободы
Композитор Олег Влади рассказал НСН, что готовит апелляцию на решение суда, по которому певице Лободе не запретили исполнять хит «К черту любовь».
Автор хита украинской певицы Светланы Лободы «К черту любовь» музыкант и композитор Олег Влади рассказал НСН, что готовит подачу апелляции на решение суда, согласно которому певица может продолжать исполнять хит на концертах.
Суд ранее повторно отказал Влади в запрете Лободе исполнять песню «К черту любовь». Уже почти два года, с осени 2023 года, сонграйтер пытается лишить певицу прав на исполнение одной из популярнейших в ее репертуаре композиций. Основной причиной таких действий стали сомнения Влади относительно того, куда именно идут средства, вырученные с концертов, где Светлана исполняет этот хит. Влади отметил, что новая апелляция станет стартом третьего круга судебных разбирательств из-за песни.
«Мы пошли уже на третий круг. Уже было решение суда первой инстанции в декабре прошлого года, потом была апелляция, которая это решение поддержала. Летом была кассация, которая эти два решения отменила и отправила дело на перерассмотрение. И вот вновь тот же судья в том же суде, рассмотрев все доводы кассации, принял решение оставить свое изначальное решение по этому делу без изменений и, соответственно, отказать в наших требованиях. Сейчас готовится подача апелляции, и, соответственно, начался третий круг этой историй. Мы добавили все необходимые документы и вот ждем назначения даты рассмотрения», - сказал собеседник НСН.
По его словам, главной проблемой затянувшихся судебных разбирательств являются два договора между Влади и Лободой.
«В деле фигурируют два договора: один на русском языке, который и был изначально обсуждаем, и всплывший договор на украинском языке, где независимой экспертизой был подтвержден факт фальсификации подписи моей. Договор на украинском задействован в официальном документообороте. Компания Sony Music, которая сейчас действует под названием Koala Music, продолжает представлять интересы Лободы на территории России и опирается именно на украинский договор. Ряд позиций украинского договора не дает право использовать даже мне эту песню каким бы то ни было образом. У компании, как у представителя певицы, есть копия этого договора, а провести государственную экспертизу по копии невозможно. Это и есть основной затык судебного разбирательства: экспертизу провести не могут, предоставить оригинал договора тоже. Судья принимает безопасное для себя решение - отклонить наши исковые требования за давностью лет, чтобы не вникать в этот многослойный спор», - поделился сонграйтер.
Ранее, говоря о возможности возвращения Лободы на российскую эстраду, Влади в эфире НСН назвал отечественную публику лояльной и допустил, что российские зрители простят певице ее высказывания.
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