Автор хита «К черту любовь» готовит апелляцию в суде против Лободы

Суд ранее повторно отказал Влади в запрете Лободе исполнять песню «К черту любовь». Уже почти два года, с осени 2023 года, сонграйтер пытается лишить певицу прав на исполнение одной из популярнейших в ее репертуаре композиций. Основной причиной таких действий стали сомнения Влади относительно того, куда именно идут средства, вырученные с концертов, где Светлана исполняет этот хит. Влади отметил, что новая апелляция станет стартом третьего круга судебных разбирательств из-за песни.

«Мы пошли уже на третий круг. Уже было решение суда первой инстанции в декабре прошлого года, потом была апелляция, которая это решение поддержала. Летом была кассация, которая эти два решения отменила и отправила дело на перерассмотрение. И вот вновь тот же судья в том же суде, рассмотрев все доводы кассации, принял решение оставить свое изначальное решение по этому делу без изменений и, соответственно, отказать в наших требованиях. Сейчас готовится подача апелляции, и, соответственно, начался третий круг этой историй. Мы добавили все необходимые документы и вот ждем назначения даты рассмотрения», - сказал собеседник НСН.