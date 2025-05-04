Полиция проверит факт нападения на певицу Надежду Кадышеву в Иванове
Инцидент произошел 30 апреля после концерта знаменитости. Неизвестная девушка выбежала за звездой на сцену и схватила ее за шею.
Накануне в Иванове неизвестная девушка напала на певицу Надежду Кадышеву сразу после завершения выступления артистки. В полиции пообещали разобраться с этой ситуацией. При этом за несколько дней до данного инцидента травму на сцене получил певец Филипп Киркоров.
НАПАДЕНИЕ НА КАДЫШЕВУ
В Ивановской области полиция начала проверку после сообщений о нападении на народную артистку России, певицу Надежду Кадышеву на концерте в Иванове.
«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел 30 апреля. Известно, что одна из посетительниц концерта певицы побежала за ней после окончания выступления звезды. По данным Telegram-канала «Mash», девушка взяла Кадышеву за шею. Полицейские схватили злоумышленницу.
На место происшествия приехали медики. К счастью, певица не пострадала. Ее представители рассказали, что здоровью звезды ничего не угрожает. Они обратились в правоохранительные органы.
Очевидцы рассказали, что в момент нападения на певицу девушка что-то кричала. Судя по видео, которое размещено в Сети, на концерте еще до происшествия рядом со зрительницей был мужчина в кепке и что-то ей нашептывал. Очевидцы тоже подтвердили это.
«Мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», - объяснили представители Кадышевой.
ТРАВМА КИРКОРОВА
До этого в апреле во время выступления в Санкт-Петербурге травму получил народный артист России, певец Филипп Киркоров. 25 апреля он пел на сцене большого концертного зала «Октябрьский», когда произошел инцидент с пиротехникой.
Сообщалось, что у звезды загорелся рукав пиджака. Дело в том, что, когда Киркоров исполнял песню «Черная пантера», он встал на декорацию, его подняли на несколько метров от сцены, и зажгли фейерверк, но искры посыпались на певца.
Конструкция с огнями была неправильно закреплена на спине поп-короля, писало издание «Vesti.ru». В этот момент пиджак певца загорелся. Инцидент попал на видео. Журналист Феликс Грозданов, который тоже был на концерте, отметил, что после возгорания в костюме звезды осталась большая дыра.
Киркоров закричал и стал трясти рукой. После этого его опустили на сцену, фейерверк погас. 57-летний артист ушел за кулисы, переоделся и продолжил выступление.
Представительница певца Екатерина Успенская рассказала журналистам, что на следующий день после инцидента исполнитель уже был на репетиции.
«[Одежда] заискрилась от энергии артиста», - сыронизировала она в беседе с изданием «Газета.Ru».
Ранее продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию «Абзац» сообщил, что гонорар Надежды Кадышевой на фоне ее популярности у молодого поколения вырос до 5 млн рублей за выступление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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