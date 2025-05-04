Полиция проверит факт нападения на певицу Надежду Кадышеву в Иванове

НАПАДЕНИЕ НА КАДЫШЕВУ

В Ивановской области полиция начала проверку после сообщений о нападении на народную артистку России, певицу Надежду Кадышеву на концерте в Иванове.

«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 30 апреля. Известно, что одна из посетительниц концерта певицы побежала за ней после окончания выступления звезды. По данным Telegram-канала «Mash», девушка взяла Кадышеву за шею. Полицейские схватили злоумышленницу.