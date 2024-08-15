СМИ: Продюсера Разина требуют признать иноагентом из-за угроз семье Шатунова

Активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст РФ с просьбой признать иноагентом экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и проверить его на финансирование ВСУ, сообщает Telegram-канал Shot.

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Правозащитники заявляют, что продюсер угрожает семье Юрия Шатунова. Они также отмечают, что Разин ранее зарабатывал миллионы на голосе исполнителя.

По данным СМИ, после начала спецоперации продюсер продал свою российскую недвижимость и переехал в США. На данный момент он скрывается от судебных приставов из-за неоплаченного долга в один миллион рублей.

Хостинский районный суд Сочи закрепил исключительные права на творчество Шатунова за его вдовой и детьми. Продюсер Андрей Разин утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. При этом он не смог представить оригиналы документов, которые это подтверждают, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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