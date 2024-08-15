СМИ: Продюсера Разина требуют признать иноагентом из-за угроз семье Шатунова
Активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст РФ с просьбой признать иноагентом экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и проверить его на финансирование ВСУ, сообщает Telegram-канал Shot.
Правозащитники заявляют, что продюсер угрожает семье Юрия Шатунова. Они также отмечают, что Разин ранее зарабатывал миллионы на голосе исполнителя.
По данным СМИ, после начала спецоперации продюсер продал свою российскую недвижимость и переехал в США. На данный момент он скрывается от судебных приставов из-за неоплаченного долга в один миллион рублей.
Хостинский районный суд Сочи закрепил исключительные права на творчество Шатунова за его вдовой и детьми. Продюсер Андрей Разин утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. При этом он не смог представить оригиналы документов, которые это подтверждают, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru