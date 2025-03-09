Чужие «Губы»? Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм
В конце прошлого года возникла проблема с демонстрацией фильма о группе «Руки вверх» в онлайн-кинотеатрах из-за спора о правах на некоторые песни, которые были использованы в ленте.
Судебные тяжбы между лидером музыкальной группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и издательством «Джем» до сих пор продолжаются. Певец вновь обратился в суд. Поводом по-прежнему остается спор о правах на некоторые композиции коллектива. Разногласия, кстати, даже привели к блокировке успешного фильма о «Руки вверх» на онлайн-платформах. Однако позже запрет на показ ленты был отменен.
НОВЫЙ ИСК ЖУКОВА
Солист группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд России с иском, связанным с правами на фонограммы коллектива. В картотеке суда говорится, что сейчас это исковое заявление передано судье на изучение.
«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича (бывший участник группы "Руки вверх" - прим. НСН) о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Музыканты уже обращались с иском в столичный райсуд к ООО «Издательство Джем» и продюсеру Андрею Маликову, заявляя, что именно Жуков и Потехин являются авторами и исполнителями музыкальных произведений. Среди композиций, которые фигурируют в документах, такие известные песни, как «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и «Чужие губы». Всего речь идет о более чем десяти треках.
По данным источника, между ООО «Издательство Джем» и Маликовым был заключен договор о передаче исключительного права на объекты смежных прав. Согласно документу, продюсер передал исключительное право на использование фонограмм музыкальных произведений группы, в том числе путем публичного исполнения, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, проката оригинала и экземпляров фонограмм и иных соответствующих действий на весь срок охраны прав, на территории стран всего мира. К тому же истцам стало известно, что ООО «Издательство Джем» и ООО «Творческо-продюсерский центр Андрея Маликова» подписали лицензионный договор, по условиям которого было предоставлено исключительное право на использование фонограмм ряда музыкальных произведений. Однако истцы пытались оспорить эти договоры.
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
До этого в судебном заседании представители Сергея Жукова уже рассказывали, что музыкант не передавал права, связанные с фонограммами, продюсеру Андрею Маликову, поэтому никаких контрактов между ними не заключалось.
В ноябре 2024 года сообщалось, что полиция обнаружила, что кто-то подделал документы о праве собственности на фонограммы группы «Руки вверх» в пользу музыкального издательства «Джем», писал Telegram-канал «112». В связи с чем, по версии правоохранителей, единственным правообладателем хитов группы является Жуков. По информации СМИ, от действий недоброжелателей певец понес ущерб в размере 13,5 млн рублей.
Сторона истца настаивала на проведении почерковедческой экспертизы для того, чтобы доказать, что подписи на договорах Жукову не принадлежат. Но судом было отказано в этом ходатайстве.
Коллега Жукова по сцене музыкант Алексей Потехин рассказал, что суды по вопросу прав на песни «Руки вверх» идут уже 20 лет. По его словам, глава компании «Джем» Андрей Черкасов не мог продать права на песни, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми.
«И это дело стопорят, не дают доступ к данным, потому что, видимо, проплачены были большие деньги. Конечно, всех посадят в конце концов, всех этих аферистов», - сказал Потехин в интервью изданию «NEWS.ru».
При этом представители музыкального лейбла заявили в суде, что организация является обладателем исключительной лицензии на спорные фонограммы, а действия соглашений уже не раз подтверждались в ходе других судебных разбирательств.
«В судебном заседании нашел свое подтверждение факт исполнения договоров непосредственно после их заключения, при этом, ни одна из сторон не заявляла об оспаривании или расторжении договоров ввиду их неисполнения, что свидетельствует о том, что, в настоящий момент именно ООО "Издательство Джем" является обладателем исключительной лицензии на спорные фонограммы», - говорится в материалах.
На фоне этого суд объявил, что истцы не представили достоверных доказательств, которые бы подтверждали факт обладания смежным правом на спорные фонограммы, как и сами фонограммы (материальные носители, содержащие их). Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований музыкантов Жукова и Потехина.
БЛОКИРОВКА ФИЛЬМА
На фоне судебных разбирательств по поводу фонограмм группы, возникли проблемы и с использованием композиций коллектива в фильме режиссера Аскара Узабаева «Руки вверх!». Лента вышла на большие экраны в октябре 2024 года и несколько недель подряд возглавляла российский прокат.
В декабре фильм по требованию Роскомнадзора должны были удалить со всех онлайн-платформ из-за спора о правах на некоторые песни, которые звучали в картине. Байопик должны были заблокировать в том числе на «Старте», «Кинопоиске», «Премьере» и «Иви».
Однако позже Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой из-за блокировки ленты. В конце декабря представители певца сообщили НСН, что картину разблокировали на стримингах. В марте 2025 года музыкант подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7», в котором попросил запретить организациям добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на интернет-площадках. По словам певца, Андрей Черкасов «нашел брешь в законодательстве и поставил ее использование на поток». Жуков добавил, что его оппонент также досаждает многим другим авторам, звукозаписывающим лейблам и пользователям.
К тому же артист подал в столичный Арбитражный суд три иска к компании «Джем» о признании права на произведения, исполнения, фонограммы.
«Невозможно же мошенникам просто брать и абсолютно незаконно присылать какие-то "писульки" и бумажки. Дело в том, что договариваться с "Джемом" невозможно, потому что на главу "Джема" заведено уголовное дело, а договариваться с уголовниками — это немножко странная история. Опять же это все доказывает — уголовное дело просто так не заводят», - сказал Сергей Жуков в беседе с НСН.
Сам экс-продюсер «Руки вверх» Андрей Маликов в ответ на просьбу НСН прокомментировать решение суда о блокировке фильма о группе на стримингах переадресовал вопросы другому участнику судебного разбирательства, правообладателю — издательству «Джем». Маликов также заявил, что участвует в ситуации «косвенно» и отметил, что владельцем всех золотых хитов группы по решению суда является именно он.
Представительница певца Сергея Жукова Наталья Полианчик в разговоре с НСН заметила, что новые претензии Андрея Черкасова к солисту группы — незаконны и необоснованны, так как все фонограммы были специально перезаписаны для создания фильма «Руки вверх!».
«Все музыкальные произведения в фильме "Руки вверх!" включены в картину на абсолютно законных основаниях — все фонограммы были специально перезаписаны, чтобы в фильм вошел только новый материал. Мы наблюдаем за злоупотреблениями господина Черкасова уже не первый месяц», - добавила она.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что успех продолжения киноистории о группе «Руки вверх» будет зависеть от многих факторов, выехать на бренде во второй раз не получится.
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