Чужие «Губы»? Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм

НОВЫЙ ИСК ЖУКОВА

Солист группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд России с иском, связанным с правами на фонограммы коллектива. В картотеке суда говорится, что сейчас это исковое заявление передано судье на изучение.

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича (бывший участник группы "Руки вверх" - прим. НСН) о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Музыканты уже обращались с иском в столичный райсуд к ООО «Издательство Джем» и продюсеру Андрею Маликову, заявляя, что именно Жуков и Потехин являются авторами и исполнителями музыкальных произведений. Среди композиций, которые фигурируют в документах, такие известные песни, как «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и «Чужие губы». Всего речь идет о более чем десяти треках.