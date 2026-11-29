Почти половина поляков выступили за разрыв отношений с Россией
Почти половина опрошенных поляков — 47,4% — за то, чтобы порвать дипломатические отношения с Россией. Таковы итоги опроса SW Research, заказанного газетой Rzeczpospolita.
Против разрыва отношений высказались 26,8% респондентов, ещё 25,8% затруднились с ответом.
Старший менеджер проектов SW Research Виктория Марущак обратила внимание на разницу между группами: против разрыва дипломатических отношений с Россией чаще настроены мужчины, чем женщины, — 32% против 22%. А среди респондентов старше 50 лет идею поддерживают 50% опрошенных, а среди тех, чей чистый ежемесячный доход превышает 7 тысяч злотых (более $1700), — 55,1%.
Ранее стало известно, что польские власти хотят применить вооруженные силы против России в случае якобы провокации в странах Балтии и ввести свои войска в Прибалтику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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