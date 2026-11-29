Против разрыва отношений высказались 26,8% респондентов, ещё 25,8% затруднились с ответом.

Старший менеджер проектов SW Research Виктория Марущак обратила внимание на разницу между группами: против разрыва дипломатических отношений с Россией чаще настроены мужчины, чем женщины, — 32% против 22%. А среди респондентов старше 50 лет идею поддерживают 50% опрошенных, а среди тех, чей чистый ежемесячный доход превышает 7 тысяч злотых (более $1700), — 55,1%.

Ранее стало известно, что польские власти хотят применить вооруженные силы против России в случае якобы провокации в странах Балтии и ввести свои войска в Прибалтику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

