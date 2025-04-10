Певица Суханкина обвинила экс-продюсера в неуплате вознаграждения

Речь идёт о выплатах за использование голоса певицы, который звучит на всех записях группы «Мираж». Об этом говорится в иске, который артистка подала в Замоскворецкий суд Москвы.

Кроме того, Суханкина заявила, что не получила вознаграждение за свой вокал, звучащий в сериале «Слово пацана». По её мнению, Литягин, продавший права на использование песен «Миража», ввёл создателей проекта в заблуждение.

Ранее лейбл певицы Анны Асти потребовал от артиста Стаса Ярушина миллион рублей за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

