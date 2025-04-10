Певица Суханкина обвинила экс-продюсера в неуплате вознаграждения
Заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина обвинила своего бывшего продюсера Андрея Литягина в систематической неуплате вознаграждения. Об этом сообщает «Москва 24».
Речь идёт о выплатах за использование голоса певицы, который звучит на всех записях группы «Мираж». Об этом говорится в иске, который артистка подала в Замоскворецкий суд Москвы.
Кроме того, Суханкина заявила, что не получила вознаграждение за свой вокал, звучащий в сериале «Слово пацана». По её мнению, Литягин, продавший права на использование песен «Миража», ввёл создателей проекта в заблуждение.
Ранее лейбл певицы Анны Асти потребовал от артиста Стаса Ярушина миллион рублей за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru