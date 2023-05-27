Бой с ДРГ или фейк? СМИ спорят об атаке ВСУ на брянские Сушаны

«Это вброс, никаких боев нет, никто никуда не прорывался», – пишут журналисты.

По их данным, почва для слухов о ДРГ появилась после того, как местные жители обружили автомобиль с российскими бойцами.

«Нива посечена осколками от взрыва, но атаковал её дрон в заднюю часть крыши, а не ДРГ», – уточняется в сообщении.

Таким образом, можно сделать вывод, что атака со стороны ВСУ на ВС РФ в Брянской области 27 мая была совершена.

Беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль «Нива», который принадлежит российскому Минобороны, подтверждает Telegram-канал 112.