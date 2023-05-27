Бой с ДРГ или фейк? СМИ спорят об атаке ВСУ на брянские Сушаны
Журналисты спорят, кто атаковал село Сушаны в Брянской области и была ли поблизости ДРГ. Эксперты предупреждают об изменении тактики ВСУ из-за откладывающегося контрнаступления Киева.
Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в районе села Бровничи также замечена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Сообщается о боях. Уточняется, что около села объявили сигнал «Эдельвейс».
Также Mash сообщает, что мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах.
Telegram-канал «Операция Z: Военокры русской весны» опровергает информацию коллег, называя ее очередным вбросом.
«Это вброс, никаких боев нет, никто никуда не прорывался», – пишут журналисты.
По их данным, почва для слухов о ДРГ появилась после того, как местные жители обружили автомобиль с российскими бойцами.
«Нива посечена осколками от взрыва, но атаковал её дрон в заднюю часть крыши, а не ДРГ», – уточняется в сообщении.
Таким образом, можно сделать вывод, что атака со стороны ВСУ на ВС РФ в Брянской области 27 мая была совершена.
Беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль «Нива», который принадлежит российскому Минобороны, подтверждает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, в результате инцидента погибли двое военных. На месте происшествия работают экстренные службы.
Официальной информации пока нет.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что ВСУ изменили тактику, теперь они вынуждены действовать малыми маневренными и диверсионно-разведывательными группами, поскольку тактика и стратегия украинских войск сведена на нет усилиями России.
«Ведь если раньше у ВСУ были некоторые положительные результаты, то сейчас же тактика и стратегия российского командования полностью нивелировали тактику и стратегию украинцев. Работа украинских войск малыми группами объясняется, во-первых, тем, что они не могут скопить каких-то больших групп, во-вторых, опасениями ВСУ, что одним сосредоточенным ударом со стороны России будет уничтожено огромное количество личного состава и техники. Если мы говорим про зону ответственности ЛНР, то здесь эта тактика наблюдается на всех направлениях», - сказал он «Радиоточке НСН».
Эту тактику подтверждают субботние атаки украинских дронов на российские регионы. Беспилотник сбросил бомбу на теплоэлектростанцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Дрон сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице», — отмечается в сообщении.
В Андреапольском округе Тверской области рухнул дрон, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Накануне в Псковской области украинские беспилотники атаковали нефтепровод. В результате взрыва беспилотника повреждено административное здание нефтепровода около деревни Литвиново.
Одновременно продолжаются обстрелы российских территорий: наиболее массовые прилеты фиксируются по Белгородской области, а также Курской.
Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление когда угодно. Об этом рассказал BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты», — цитирует Данилова ТАСС.
Украинский конфликт может затянуться на десятилетия, при нынешней киевской власти и после перемирия все повторится, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил журналистам во время визита во Вьетнам. Он назвал это обстоятельства новой реальностью, которая будет повторяться после перемирия, пока в Киеве останется действующая власть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru