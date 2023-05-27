ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области
Украинская сторона обстреляла белгородский город Шебекино, сообщил региональный глава Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что осколки снарядов повредили несколько близлежащих магазинов. В многоквартирных домах неподалеку выбиты стекла и повреждены фасады. Также один из снарядов попал в гараж, в котором находился автомобиль. Гараж и машина сгорели при пожаре, начавшимся из-за обстрела.
Губернатор также сообщил о повреждении линии электропередачи. По его словам, специалисты уже приступили к переподключению абонентов.
Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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