Один человек погиб в результате украинского обстрела Курской области

Мужчина погиб в результате минометного обстрела ВСУ Суджансконр района Курской области, сообшил региональный глава Роман Старовой.

Беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области

По его словам, погибший был строителем. Мужчина как раз находился на стройке неподалеку от села Плехово.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать всю необходимую помощь семье.

Ранее Старовойт призвал наделить народных дружинников правом применения оружия в ряде ситуаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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