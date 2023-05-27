Один человек погиб в результате украинского обстрела Курской области
27 мая 202313:40
Мужчина погиб в результате минометного обстрела ВСУ Суджансконр района Курской области, сообшил региональный глава Роман Старовой.
По его словам, погибший был строителем. Мужчина как раз находился на стройке неподалеку от села Плехово.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать всю необходимую помощь семье.
Ранее Старовойт призвал наделить народных дружинников правом применения оружия в ряде ситуаций, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru