Глава СНБО Данилов объяснил отсутствие сроков контрнаступления
Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление когда угодно. Об этом рассказал BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты», — цитирует Данилова ТАСС.
Представитель Украины также заявил, что у ВСУ «нет права на ошибку», сообщает RT.
Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что контрнаступление ВСУ станет самым большим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу ZDF.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru