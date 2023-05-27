Глава СНБО Данилов объяснил отсутствие сроков контрнаступления

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты», — цитирует Данилова ТАСС.

Представитель Украины также заявил, что у ВСУ «нет права на ошибку», сообщает RT.

Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что контрнаступление ВСУ станет самым большим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу ZDF.

