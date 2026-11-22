Для выяснения всех деталей случившегося власти дали поручение профильным структурам: расследование должны провести органы безопасности и военные ведомства.

Как заявляют в Ливии, источником взрыва стало судно, которое, по имеющейся информации, имеет отношение к России. Известно, что корабль прибыл в Бенгази, чтобы пополнить запасы топлива и продуктов.

Ещё один морской инцидент зафиксировали в территориальных водах Румынии: по данным телеканала Digi 24, в ночь на 14 ноября беспилотник нанёс удар по судну, идущему под флагом Палау. Происшествие случилось приблизительно в 12 км к северу от Сфынту‑Георге. Согласно предварительным сведениям, возгорания на судне не произошло, сведений о жертвах или раненых не поступало.

Ранее в Черном море недалеко от Сочи морские дроны атаковали танкер «Афрамакс Рио», в результате судно загорелось. Позднее его отбуксировали в безопасное место.

