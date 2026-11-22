На военно-морской базе в ливийском Бенгази произошел взрыв
Взрыв прогремел на военно‑морской базе в Бенгази (Ливия) — об этом 22 ноября проинформировало агентство LANA, опираясь на данные ливийского правительства.
Для выяснения всех деталей случившегося власти дали поручение профильным структурам: расследование должны провести органы безопасности и военные ведомства.
Как заявляют в Ливии, источником взрыва стало судно, которое, по имеющейся информации, имеет отношение к России. Известно, что корабль прибыл в Бенгази, чтобы пополнить запасы топлива и продуктов.
Ещё один морской инцидент зафиксировали в территориальных водах Румынии: по данным телеканала Digi 24, в ночь на 14 ноября беспилотник нанёс удар по судну, идущему под флагом Палау. Происшествие случилось приблизительно в 12 км к северу от Сфынту‑Георге. Согласно предварительным сведениям, возгорания на судне не произошло, сведений о жертвах или раненых не поступало.
Ранее в Черном море недалеко от Сочи морские дроны атаковали танкер «Афрамакс Рио», в результате судно загорелось. Позднее его отбуксировали в безопасное место.
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