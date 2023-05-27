СМИ: на железной дороге в Домодедово произошла диверсия

Диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Домодедово, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, злоумышленники кинули коктейль Молотова в один из шкафов около железной дороги в микрорайоне Белые Столбы. После этого диверсанты подожгли еще три шкафа. Возгорание заметили около четырех утра.

Оборудование довольно быстро потушили и на месте происшествия обнаружили тряпку, перчатку и окурок. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения». Причастные скрылись с места преступления. Сейчас их ищут.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомодедовоЖелезная Дорога

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