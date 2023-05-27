СМИ: на железной дороге в Домодедово произошла диверсия
Диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Домодедово, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным СМИ, злоумышленники кинули коктейль Молотова в один из шкафов около железной дороги в микрорайоне Белые Столбы. После этого диверсанты подожгли еще три шкафа. Возгорание заметили около четырех утра.
Оборудование довольно быстро потушили и на месте происшествия обнаружили тряпку, перчатку и окурок. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения». Причастные скрылись с места преступления. Сейчас их ищут.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией
- Страсти по Троице. Знаменитая икона привела к низложению высших чинов РПЦ
- СМИ: беспилотник ВСУ посадили с помощью антидронового ружья в Курской области
- МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM
- Бой с ДРГ или фейк? СМИ спорят об атаке ВСУ на брянские Сушаны
- СМИ: на железной дороге в Домодедово произошла диверсия
- ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области
- СМИ: двое военных погибли из-за атаки дрона на автомобиль Минобороны РФ в Брянской области
- СМИ: диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
- Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru