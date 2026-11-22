В беседе с РИА Новости заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) раскрыл некоторые детали своего концертного райдера. Среди обязательных пунктов — портрет президента РФ Владимира Путина и берёзовый сок.

22 ноября певец отмечает юбилей — ему исполняется 35 лет.

Артист подтвердил, что портрет Владимира Владимировича — первый пункт в списке требований.

Ещё один пункт райдера — берёзовый сок. По словам Дронова, его добавили скорее в шутку.

При этом в райдере нет каких‑либо деликатесов — только базовые напитки (чай, кофе, вода) и фрукты. Певец объяснил, что перед выступлениями вообще старается не есть.

Ранее Дронов сказал, что следует ли прощать уехавших из России артистов, принимать их или нет, должен решать народ страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

