Шаман назвал обязательными пунктами в райдере портрет Путина и березовый сок
В беседе с РИА Новости заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) раскрыл некоторые детали своего концертного райдера. Среди обязательных пунктов — портрет президента РФ Владимира Путина и берёзовый сок.
22 ноября певец отмечает юбилей — ему исполняется 35 лет.
Артист подтвердил, что портрет Владимира Владимировича — первый пункт в списке требований.
Ещё один пункт райдера — берёзовый сок. По словам Дронова, его добавили скорее в шутку.
При этом в райдере нет каких‑либо деликатесов — только базовые напитки (чай, кофе, вода) и фрукты. Певец объяснил, что перед выступлениями вообще старается не есть.
Ранее Дронов сказал, что следует ли прощать уехавших из России артистов, принимать их или нет, должен решать народ страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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