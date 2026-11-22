Второй богатейший человек в мире потерял половину состояния за полгода
По данным Forbes, за последние три месяца капитал сооснователя Oracle Ларри Эллисона уменьшился примерно на 40 миллиардов долларов.
В публикации отмечается, что только с вечера четверга состояние бизнесмена сократилось на 7,9 миллиарда долларов и теперь оценивается в 140,8 миллиарда. В реальном рейтинге миллиардеров Forbes Эллисон опустился на три строчки вниз — теперь его опережают наследники Walmart Роб и Джим Уолтоны, а также Амансио Ортега, сооснователь Inditex (материнской компании Zara).
Ещё в июне предприниматель занимал вторую позицию в списке с состоянием в 296,6 миллиарда долларов, а три месяца назад был на восьмом месте с капиталом 192,6 миллиарда. Получается, что за полгода объём его активов сократился более чем в два раза.
Акции Oracle в пятницу подешевели на 7,5% — их стоимость опустилась примерно до 102 долларов за бумагу. Это самый низкий уровень с января 2024 года. С начала года котировки компании просели на 47%. Среди ключевых факторов такого спада — масштабные вложения в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта: из‑за этих расходов денежный поток Oracle по итогам 2026 финансового года оказался отрицательным и составил − 23,7 миллиарда долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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