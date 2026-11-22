Стало плохо после перекура: Опубликована хроника последних часов жизни Соседова
Программа «Новые русские сенсации» пообещала раскрыть детали последних часов жизни музыкального критика Сергея Соседова — на фоне многочисленных догадок о причинах его смерти. О проведённом журналистами расследовании рассказало издание KP.ru.
Репортёры не подтвердили предположение о том, что скорая помощь приехала с опозданием. Причина расхождения во времени — часы на камере видеонаблюдения в отеле шли на час медленнее реального. Этот факт удалось установить благодаря сопоставлению записей с уличной камеры рядом с гостиницей, а также на основании разговоров Соседова с коллегами у стойки регистрации.
На кадрах с камеры видно, что 23 сентября на табло — 2 часа 57 минут. К этому моменту Сергей Соседов уже заселялся в отель после изнурительной поездки: сначала он провёл восемь часов в самолёте, следуя из Москвы в Благовещенск, а потом ещё 14 часов ехал на автомобиле до Нерюнгри.
В холле отеля критика встретили работники гостиницы и продюсер конкурса Виктор Беззубов. Своими первыми словами Соседов поделился впечатлениями от долгой дороги и удивился снегу: «Ехали безумно долго. Надо же здесь снег!». Компанию ему составляли трое попутчиков — издатель журнала Анжела, руководитель дома моды Анна и водитель Вадим.
Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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