СМИ: Европа и США заплатили $200 млн за содержание арестованных яхт миллиардеров из РФ
Как минимум $200 млн заплатили Европа и США за содержание арестованных яхт миллиардеров из России, сообщает Telegram-канал Mash.
После введения ограничительных мер в 2022 году в списки попали около 700 политиков и бизнесменов, среди которых десятки миллиардеров. Суда стояли на зимовке в маринах, поэтому их было легко арестовать или «заморозить». Владельцы яхт сохраняют на них права, но лишаются возможности распоряжаться. Арестованные активы страны стараются как можно быстрее сбыть на аукционе.
Всего с 2022 под санкции попало 11 яхт — большинство до сих пор остаются в тех же портах, где их задержали. В основном, это средиземноморские верфи Испании и Италии, Лондона и Гамбурга. Содержание яхты обходится примерно в 10% её стоимости ежегодно. Даже после ареста государствам приходится оплачивать стоянку, экипаж, обслуживание и страховку.
Содержание всех 11 судов обошлось от $285 до 325 млн. Италия потратила не менее $52 млн на Sailing Yacht A и Lady M, США — 50 на Amadea и Tango. От $25 до 50 млн заплатила Франция за Amore Vero. Германия — от $11 до 28 млн за яхту Dilbar, а Антигуа отдало $3-4 млн за Alfa Nero.
Некоторые владельцы платят за свои яхты сами — например, Phi, Crescent и Royal Romance до сих пор обслуживают их обладатели. Хотя санкции Евросоюза запрещают финансовые операции, для базового содержания замороженного актива делают исключения. Владельцы яхт продолжают платить по двум причинам: надеются вернуть плавсредство и возместить эти суммы через суд.
Ранее суперъяхта основного владельца «Северстали» и российского миллиардера Алексея Мордашова прошла через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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