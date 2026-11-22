«Иванушки» назвали лучшей возможной коллаборацией работу с «Руки Вверх!»
Участники «Иванушки International» назвали желаемые варианты совместных проектов: по их мнению, особенно органично смотрелись бы коллаборации с группами «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария».
В преддверии масштабных сольных концертов «30 солнечных лет. На бис» Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев‑Аполлонов и Кирилл Андреев пообщались с РИА Новости. Выступления коллектива запланированы на 27 и 28 ноября в московской Live Арене.
«Думаю, лучшая коллаборация получилась бы с "Руки Вверх!" или с "Дискотекой Аварией" — с коллективами той эпохи, с которыми мы стартовали в музыке. Такой дуэт наверняка придётся по душе нашей публике — тем, кто приходит на концерты», — поделился Кирилл Туриченко.
Ранее исполнители из группы «Иванушки International» рассказали, что в их райдер входят авокадо, хлеб, салаты, рыба и вода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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