Специалист отметила, что среди пролеченных пациентов примерно половина — дети. По её оценке, показатель в 250 человек — весьма существенный, особенно с учётом того, что CAR‑T‑терапия стала доступна в рамках программы государственных гарантий лишь в 2026 году.

Как уточнила Алешина, сейчас в стране функционируют шесть лицензированных медицинских центров: они имеют право не только производить CAR‑T‑клеточный продукт, но и проводить терапию с его использованием.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.

