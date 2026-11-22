Свыше 250 россиян получили отечественные CAR-T-препараты для лечения рака
Более 250 пациентов в России прошли лечение онкологических заболеваний с применением отечественных CAR‑T‑препаратов. Об этом рассказала РИА Новости заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.
Специалист отметила, что среди пролеченных пациентов примерно половина — дети. По её оценке, показатель в 250 человек — весьма существенный, особенно с учётом того, что CAR‑T‑терапия стала доступна в рамках программы государственных гарантий лишь в 2026 году.
Как уточнила Алешина, сейчас в стране функционируют шесть лицензированных медицинских центров: они имеют право не только производить CAR‑T‑клеточный продукт, но и проводить терапию с его использованием.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.
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