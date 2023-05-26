Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Как отметил Медведев, кризис на Украине «очень надолго», пишет Ura.ru.

«Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», — цитирует РИА Новости зампреда СБ.

Медведев подчеркнул, что необходимо уничтожить «саму природу нацистской власти» в Киеве.

Ранее зампред Совбеза назвал три возможных сценария завершения украинского конфликта. Так, политик считает, что западные области Украины могут перейти под контроль Евросоюза, а территория в центре объявит о преемственности от прежней страны. Согласно другому сценарию, после завершения специальной военной операции Украина исчезнет, ее территорию поделят РФ и ЕС, пишет Газета.ру. Еще один вариант развития событий — наиболее предпочтительный для России: западные украинские территории присоединятся к странам ЕС, а другие регионы в соответствии с Уставом ООН заявят о вступлении в состав России.

