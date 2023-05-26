«Военное положение и оружие дружинам»: Власти спорят о защите приграничных территорий
Губернаторы приграничных регионов настаивают на необходимости вооружить тероборону. Законного основания для этого на данный момент нет, потребуется военное положение.
Недавний прорыв диверсантов в Белгородской области заставил власти всерьез задуматься о новых мерах для защиты границы и приграничных территорий.
ВООРУЖИТЬ ТЕРОБОРОНУ И КАЗАЧЕСТВО?
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на данный момент сформированы семь батальонов теробороны, состоящие почти из трех тысяч человек.
«Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости вооружить тероборону и дать отпор врагу. С точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона», — сказал он.
С ним согласился депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов, который призвал оперативно отреагировать на вылазку украинской ДРГ и дать право местным губернаторам выдавать оружие служащим теробороны.
Идею поддержал и губернатор другого приграничного района. Так, Роман Старовойт заявил, что Курской области нужно также предоставить такое право.
«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — рассказал он.
По его словам, все члены дружины экипированы, проходили курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Формирование территориальной обороны еженедельно проводит стрельбы на полигонах Минобороны и Росгвардии.
Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН признал, что закрывать границу с Украиной войсками в чистом виде сложно, необходимо привлечь не только территориальную оборону, но и казачество.
«Конечно, нужно принимать меры. Погранвойска, по сути, занимаются полицейской функцией пропуска. Если погранпереходы находятся на границе со страной, с которой мы воюем, то надеяться на пограничников, скажем так, наивно. Можно выставлять там силы Минобороны. Но линия соприкосновения, границы огромна, и закрывать её в чистом виде войсками сложно. Поэтому я подошел бы к вопросу о расширении полномочий Росгвардии, создании территориальной обороны, казачества. Полагаю, здесь надо работать и нам как законодателям совместно с Минобороны, правительством, чтобы создавать такие отряды. Чтобы люди, которые живут на приграничных территориях, как когда-то казаки, имели возможность носить оружие и применять его», - объяснил он.
ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
При этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила НСН, что для выдачи оружия отрядам территориальной обороны нужно принимать поправки в закон или вводить военное положение в отдельных регионах.
«Считаю, что оружие должно быть в руках специалистов. Если человек не военный и у него никогда не было лицензии, дающей право носить оружие, то в руках такого человека оружие представляет потенциальную опасность для всех. Мы понятия не имеем, что он будет с ними делать. Вдруг будут самострелы? Россиянам оружие разрешено, но для его получения нужно пройти медкомиссию, посетить психиатра, нарколога. Если предлагается раздать его всем подряд, то мы попадаем в сферу вне нашего законодательного регулирования, потому что закон об оружии этого не предусматривает, а наоборот напрямую запрещает. Как это будут выводить в правовое поле? Тогда экстренно нужно принимать закон, либо вводить военное положение в данном регионе. Иначе это правовой нигилизм и опасная история», - сказала она.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил. В связи с этим он призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»», а вместо этого ввести военное положение и провести новую волну мобилизации.
Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов», - заявил он.
НАМЕРТВО ЗАКРЫТЬ?
Экс-глава «Роскосмоса», военный советник Дмитрий Рогозин накануне прокомментировал видео ВСУ с танком Challenger-2, преодолевающим «зубы дракона». Такие заграждения ранее поставили, в частности, в Белгородской области.
Рогозин заявил, что подобные сооружения даже вперемежку со рвами будут легко преодолены, если не усилить их минными заграждениями и не прикрыть пехотой.
«Вы видите, как это делает достаточно успешно танк ВСУ, поэтому, если не будет пехоты, которая будет вооружена противотанковыми управляемыми ракетами и другими огневыми средствами, не стоит надеяться на такого рода линии обороны, они будут прорваны достаточно быстро», - сообщил он.
После инцидента в Белгородской области генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что на границе с Украиной будут устанавливать инженерные сооружения, заграждения и создавать контрольно-следовые полосы.
«Сделаны выводы, распоряжения по укреплению границы. Она много лет была открыта, как того требовали наши западные «партнеры», когда обещали интеграцию России в западное сообщество. Наше руководство того времени поверило, убрали все инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы. Теперь инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы, заграждения пройдут по новой границе с учетом территорий, вошедших в состав России. Наше руководство отобьет охоту для проникновения в Россию и проведения диверсий», - сказал Липовой.
При этом экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев объяснил НСН, что намертво закрыть границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование.
«От диверсантов закрыть намертво границу нереально. Всю жизнь диверсанты, шпионы проходили через границу. Самое главное – это иметь силы и средства, специальные отряды немедленного реагирования, вооруженные, экипированные, имеющие хорошую технику, вертолеты, чтобы в любой точке мгновенно их можно было достать и уничтожить. Уничтожать их без всякой пощады, не оставляя в живых никого, в плен не брать. Нужно иметь подготовленные силы и средства, целую готовую систему для борьбы с ДРГ», - резюмировал он.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Атака диверсантов на Белгородскую область завершилась спустя сутки уничтожением 70 украинских военных и вопросами к Минобороны РФ от жителей и губернатора региона.
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