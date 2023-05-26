«Военное положение и оружие дружинам»: Власти спорят о защите приграничных территорий

«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — рассказал он.

По его словам, все члены дружины экипированы, проходили курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Формирование территориальной обороны еженедельно проводит стрельбы на полигонах Минобороны и Росгвардии.

Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН признал, что закрывать границу с Украиной войсками в чистом виде сложно, необходимо привлечь не только территориальную оборону, но и казачество.

«Конечно, нужно принимать меры. Погранвойска, по сути, занимаются полицейской функцией пропуска. Если погранпереходы находятся на границе со страной, с которой мы воюем, то надеяться на пограничников, скажем так, наивно. Можно выставлять там силы Минобороны. Но линия соприкосновения, границы огромна, и закрывать её в чистом виде войсками сложно. Поэтому я подошел бы к вопросу о расширении полномочий Росгвардии, создании территориальной обороны, казачества. Полагаю, здесь надо работать и нам как законодателям совместно с Минобороны, правительством, чтобы создавать такие отряды. Чтобы люди, которые живут на приграничных территориях, как когда-то казаки, имели возможность носить оружие и применять его», - объяснил он.

ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

При этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила НСН, что для выдачи оружия отрядам территориальной обороны нужно принимать поправки в закон или вводить военное положение в отдельных регионах.

«Считаю, что оружие должно быть в руках специалистов. Если человек не военный и у него никогда не было лицензии, дающей право носить оружие, то в руках такого человека оружие представляет потенциальную опасность для всех. Мы понятия не имеем, что он будет с ними делать. Вдруг будут самострелы? Россиянам оружие разрешено, но для его получения нужно пройти медкомиссию, посетить психиатра, нарколога. Если предлагается раздать его всем подряд, то мы попадаем в сферу вне нашего законодательного регулирования, потому что закон об оружии этого не предусматривает, а наоборот напрямую запрещает. Как это будут выводить в правовое поле? Тогда экстренно нужно принимать закон, либо вводить военное положение в данном регионе. Иначе это правовой нигилизм и опасная история», - сказала она.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил. В связи с этим он призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»», а вместо этого ввести военное положение и провести новую волну мобилизации.