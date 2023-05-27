СМИ: двое военных погибли из-за атаки дрона на автомобиль Минобороны РФ в Брянской области

Беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль «Нива», который принадлежит российскому Минобороны, сообщает Telegram-канал 112.

Беспилотник рухнул в Тверской области

По данным СМИ, в результате инцидента погибли двое военных. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне СМИ сообщали о попытке проникновения диверсантов в Брянскую область.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:Брянская ОбластьМинобороны РФЖертвыБеспилотникиВСУ

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