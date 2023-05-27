СМИ: двое военных погибли из-за атаки дрона на автомобиль Минобороны РФ в Брянской области
27 мая 202314:46
Беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль «Нива», который принадлежит российскому Минобороны, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, в результате инцидента погибли двое военных. На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне СМИ сообщали о попытке проникновения диверсантов в Брянскую область.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru