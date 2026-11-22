Парламентарий настаивает на том, что нужно отказаться от трансляции подобных шоу — в том числе проектов вроде «Беременна в 16» и «коды ДНК». Вместо этого, считает Останина, телевидение должно формировать позитивный образ семьи.

Вопрос о содержании телепрограмм депутат предлагает детально обсудить на заседании профильного комитета. К диалогу она хочет привлечь коллег и профильных экспертов, чтобы чётко обозначить позицию законодателей относительно контента на ТВ.

Останина напомнила, что ранее, после издания президентского указа о сохранении традиционных духовно‑нравственных ценностей, она уже обращалась к телеканалам с просьбой скорректировать сетку вещания. Тем не менее передачи о подростковой беременности и кризисных семьях до сих пор остаются в эфире.

Депутат убеждена, что регулярное показание сцен семейных раздоров способно навредить молодым людям, которые только размышляют о создании собственной семьи и рождении детей. Из‑за такого контента у зрителей может складываться ложное ощущение, будто пьянство, разводы и споры из‑за имущества — это обычная и почти неизбежная сторона семейной жизни.

«Создание нормальной семьи — это не подвиг, а норма жизни», — подчеркнула Нина Останина и призвала активнее транслировать на телевидении здоровые, гармоничные модели отношений между супругами и детьми.

Ранее Останина сказала в пресс-центре НСН, что сегодня необходимо избавиться от мошенников и «серых» психологов, без регулирования это невозможно.

