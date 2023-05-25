Медведев назвал устраивающий Россию сценарий завершения конфликта на Украине

В первом сценарии западные области Украины переходят под контроль Евросоюза. Сохраняется ничейная территория в центре страны, которая объявляет о своей преемственности от прежней Украины, написал Медведев.

По второму сценарию Украина исчезает после завершения СВО. Ее территория делится между Россией и странами Евросоюза.

В третьем варианте западные территории Украины также присоединяются к странам ЕС,. Центральные и «некоторые бесхозяйственные области» Украины в рамках статьи 1 устава ООН заявляют о вступлении в РФ. Просьба удовлетворяется, конфликт завершается с гарантиями невозобновления в долгосрочной перспективе, обрисовал свое видение Медведев.

«Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», - подчеркнул зампред Совбеза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает против заморозки украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

