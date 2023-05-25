Медведев назвал устраивающий Россию сценарий завершения конфликта на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о трех сценариях завершения конфликта на Украине. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
В первом сценарии западные области Украины переходят под контроль Евросоюза. Сохраняется ничейная территория в центре страны, которая объявляет о своей преемственности от прежней Украины, написал Медведев.
По второму сценарию Украина исчезает после завершения СВО. Ее территория делится между Россией и странами Евросоюза.
В третьем варианте западные территории Украины также присоединяются к странам ЕС,. Центральные и «некоторые бесхозяйственные области» Украины в рамках статьи 1 устава ООН заявляют о вступлении в РФ. Просьба удовлетворяется, конфликт завершается с гарантиями невозобновления в долгосрочной перспективе, обрисовал свое видение Медведев.
«Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», - подчеркнул зампред Совбеза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает против заморозки украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции
- Генерал Милли: США просили Киев не атаковать РФ американским оружием
- В США объяснили, почему Зеленский перестал появляться в Киеве
- Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска»
- Медведев назвал устраивающий Россию сценарий завершения конфликта на Украине
- Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса
- СМИ: в ДНР взорвали дамбу, по которой снабжали ВСУ
- СМИ: полицейскому грозит срок за подмену найденных денег на фальшивку
- Исследование: женатые мужчины реже страдают от выгорания
- Пашинян: Армения готова разблокировать транспортные и экономические связи с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru