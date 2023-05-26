«Спрятались в ванной!»: Дроны атаковали Краснодар, над Ростовом сбили ракету

КРАСНОДАРСКИЙ «КАМИКАДЗЕ»

В ночь на 26 мая из Краснодара начали приходить тревожные сообщения. Очевидцы сообщили в соцсетях о громких взрывах и засняли в небе беспилотник.

Мэр города Евгений Наумов сообщил в шесть утра, что находится на улице Морской, где повреждены офисное здание и жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев в полвосьмого призвал жителей верить только официальной информации, а в начале второго дня подтвердил версию о беспилотниках.

«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», - написал Кондратьев в Telegram.

Cо своей стороны, Наумов указал, что в результате инцидента пострадало офисное здание на Морской и жилой дом на соседней Гаражной, в котором выбило около двух десятков окон.

По данным оперативных служб, «хлопок» в Краснодаре произошел в 4:17 утра. По данным СМИ, его слышали в радиусе пяти километров. В сети уже появились многочисленные фото и видео инцидента. В частности, Telegram-канал «Shot» опубликовал видео «прилета беспилотника по жилому дому в Краснодаре». Журналисты считают, что целью атаки была сотовая вышка, но случился промах. По их данным, это был переделанный под камикадзе китайский беспилотник, способный нести до 25 кг взрывчатки.

ЧП в Краснодаре не вызвало панику среди горожан. Правда, одна из жительниц пострадавшего дома призналась, что спряталась с семьей в ванной.

«Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности», - сообщила она РИА Новости.

Другая женщина рассказала о подробностях атаки дронов.

«Сначала прилетел первый в синюю крышу здания МТС. Через десять минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма.. Второй попал во двор частного дома», - утверждает жительница Краснодара.