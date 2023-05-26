«Спрятались в ванной!»: Дроны атаковали Краснодар, над Ростовом сбили ракету
Краснодарский губернатор сообщил, что беспилотники упали, СМИ назвали целью их атаки сотовую вышку, а в итоге пострадал жилой дом, в котором повылетали окна.
Конец рабочей недели ознаменовался попытками Украины атаковать два российских южных региона, остававшихся в тени тревожных сводок из Белгородской и Курской областей.
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в пятницу, 26 мая, о двух упавших беспилотниках, а его ростовский коллега Василий Голубев - о сбитой ракете.
Жертв и пострадавших в результате инцидентов нет, однако вопросы белгородского губернатора Гладкова к Минобороны после недавней атаки диверсантов, пока остаются открытыми.
КРАСНОДАРСКИЙ «КАМИКАДЗЕ»
В ночь на 26 мая из Краснодара начали приходить тревожные сообщения. Очевидцы сообщили в соцсетях о громких взрывах и засняли в небе беспилотник.
Мэр города Евгений Наумов сообщил в шесть утра, что находится на улице Морской, где повреждены офисное здание и жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев в полвосьмого призвал жителей верить только официальной информации, а в начале второго дня подтвердил версию о беспилотниках.
«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», - написал Кондратьев в Telegram.
Cо своей стороны, Наумов указал, что в результате инцидента пострадало офисное здание на Морской и жилой дом на соседней Гаражной, в котором выбило около двух десятков окон.
По данным оперативных служб, «хлопок» в Краснодаре произошел в 4:17 утра. По данным СМИ, его слышали в радиусе пяти километров. В сети уже появились многочисленные фото и видео инцидента. В частности, Telegram-канал «Shot» опубликовал видео «прилета беспилотника по жилому дому в Краснодаре». Журналисты считают, что целью атаки была сотовая вышка, но случился промах. По их данным, это был переделанный под камикадзе китайский беспилотник, способный нести до 25 кг взрывчатки.
ЧП в Краснодаре не вызвало панику среди горожан. Правда, одна из жительниц пострадавшего дома призналась, что спряталась с семьей в ванной.
«Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности», - сообщила она РИА Новости.
Другая женщина рассказала о подробностях атаки дронов.
«Сначала прилетел первый в синюю крышу здания МТС. Через десять минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма.. Второй попал во двор частного дома», - утверждает жительница Краснодара.
РАКЕТА НАД РОСТОВОМ
В Минобороны и Кремле пока не комментировали инцидент в Краснодаре, как и вечернее происшествие в Ростовской области, о котором накануне сообщил губернатор Василий Голубев.
«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», - написал Голубев в Telegram в двенадцатом часу ночи 25 мая.
Других подробностей инцидента до сих пор нет, однако РБК отмечает, что в трех километрах от Морозовска находится военный аэродром, на котором базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.
Ну а американский телеканал CNN еще в апреле сообщал, ссылаясь на данные разведки, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ударить с помощью беспилотников по местам дислокации российских войск в Ростовской области.
В минувший понедельник, 22 мая, диверсанты атаковали Грайворонский округ Белгородской области, застрелив одного из местных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков после этого заявил, что у него есть вопросы к Минобороны.
«С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», - сказал Гладков в эфире программы «10 вопросов губернатору», отвечая на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область.
В Кремле не увидели в вопросе Гладкова ничего странного, назвав это нормальным рабочим процессом.
«В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава IIHF Люк Тардиф: в отстранении хоккейных сборных РФ и Белоруссии нет никакой политики
- Селин Дион объявила об отмене европейского тура из-за неизлечимой болезни
- «Путь до звезды!»: «КняZz» выступит на золотом матче «Зенита»
- Мужчина с ножом напал на полицейских в Сочи
- Путин: Рынки стали быстро развиваться из-за изменения мировой экономики
- В Кремле рассказали о планах Путина на лето
- Белый дом: Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России
- МВД РФ: с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
- Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос»
- В МИД России назвали позицию КНР по украинскому конфликту объективной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru