«Спрятались в ванной!»: Дроны атаковали Краснодар, над Ростовом сбили ракету

Краснодарский губернатор сообщил, что беспилотники упали, СМИ назвали целью их атаки сотовую вышку, а в итоге пострадал жилой дом, в котором повылетали окна. 

Конец рабочей недели ознаменовался попытками Украины атаковать два российских южных региона, остававшихся в тени тревожных сводок из Белгородской и Курской областей.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в пятницу, 26 мая, о двух упавших беспилотниках, а его ростовский коллега Василий Голубев - о сбитой ракете.

Жертв и пострадавших в результате инцидентов нет, однако вопросы белгородского губернатора Гладкова к Минобороны после недавней атаки диверсантов, пока остаются открытыми.

Губернатор: Утром в Краснодаре упали два беспилотника

КРАСНОДАРСКИЙ «КАМИКАДЗЕ»

В ночь на 26 мая из Краснодара начали приходить тревожные сообщения. Очевидцы сообщили в соцсетях о громких взрывах и засняли в небе беспилотник.

Мэр города Евгений Наумов сообщил в шесть утра, что находится на улице Морской, где повреждены офисное здание и жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев в полвосьмого призвал жителей верить только официальной информации, а в начале второго дня подтвердил версию о беспилотниках.

«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», - написал Кондратьев в Telegram.

Cо своей стороны, Наумов указал, что в результате инцидента пострадало офисное здание на Морской и жилой дом на соседней Гаражной, в котором выбило около двух десятков окон.

По данным оперативных служб, «хлопок» в Краснодаре произошел в 4:17 утра. По данным СМИ, его слышали в радиусе пяти километров. В сети уже появились многочисленные фото и видео инцидента. В частности, Telegram-канал «Shot» опубликовал видео «прилета беспилотника по жилому дому в Краснодаре». Журналисты считают, что целью атаки была сотовая вышка, но случился промах. По их данным, это был переделанный под камикадзе китайский беспилотник, способный нести до 25 кг взрывчатки.

ЧП в Краснодаре не вызвало панику среди горожан. Правда, одна из жительниц пострадавшего дома призналась, что спряталась с семьей в ванной.

«Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности», - сообщила она РИА Новости.

Другая женщина рассказала о подробностях атаки дронов.

«Сначала прилетел первый в синюю крышу здания МТС. Через десять минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма.. Второй попал во двор частного дома», - утверждает жительница Краснодара.
Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили украинскую ракету

РАКЕТА НАД РОСТОВОМ

В Минобороны и Кремле пока не комментировали инцидент в Краснодаре, как и вечернее происшествие в Ростовской области, о котором накануне сообщил губернатор Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», - написал Голубев в Telegram в двенадцатом часу ночи 25 мая.

Других подробностей инцидента до сих пор нет, однако РБК отмечает, что в трех километрах от Морозовска находится военный аэродром, на котором базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

Ну а американский телеканал CNN еще в апреле сообщал, ссылаясь на данные разведки, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ударить с помощью беспилотников по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

В минувший понедельник, 22 мая, диверсанты атаковали Грайворонский округ Белгородской области, застрелив одного из местных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков после этого заявил, что у него есть вопросы к Минобороны.

Песков назвал нормальной ситуацией вопросы Гладкова к Минобороны
«С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», - сказал Гладков в эфире программы «10 вопросов губернатору», отвечая на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область.

В Кремле не увидели в вопросе Гладкова ничего странного, назвав это нормальным рабочим процессом.

«В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКраснодар

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