Лерчек рассказала, что ее возлюбленного не выпустили в Китай
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) поделилась с подписчиками новостями из личного блога: она отправилась в Китай на лечение от онкологического заболевания, но её спутник — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — не смог покинуть страну.
В своём посте блогер призналась, что летит одна и не сдерживает слёз.
При этом, по словам блогера, откладывать терапию нельзя — её важно начать в кратчайшие сроки.
Ранее суд вынес приговор Валерии Чекалиной: ей назначили пять лет лишения свободы условно, обязали выплатить штраф в 763,5 миллиона рублей, а также запретили в течение трёх лет управлять сайтами. Вину Чекалиной признали в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ — для этого использовались поддельные документы.
В феврале у Валерии появился четвёртый ребёнок. Однако уже на следующий день после того, как её выписали из роддома, женщину экстренно госпитализировали — она попала в онкологическую реанимацию. В ноябре блогера помиловал президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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