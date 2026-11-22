В своём посте блогер призналась, что летит одна и не сдерживает слёз.

При этом, по словам блогера, откладывать терапию нельзя — её важно начать в кратчайшие сроки.

Ранее суд вынес приговор Валерии Чекалиной: ей назначили пять лет лишения свободы условно, обязали выплатить штраф в 763,5 миллиона рублей, а также запретили в течение трёх лет управлять сайтами. Вину Чекалиной признали в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ — для этого использовались поддельные документы.

В феврале у Валерии появился четвёртый ребёнок. Однако уже на следующий день после того, как её выписали из роддома, женщину экстренно госпитализировали — она попала в онкологическую реанимацию. В ноябре блогера помиловал президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

