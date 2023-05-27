СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде

Беспилотник атаковал теплоэлектростанцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Беспилотник сбросил бомбу в поселке Октябрьский Белгородской области

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.

«Дрон сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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