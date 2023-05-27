СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде
27 мая 202309:58
Беспилотник атаковал теплоэлектростанцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.
«Дрон сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице», — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Накануне украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате был поврежден фасад здания, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
- СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде
- Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток
- Рогов: Запад толкает Зеленского на страшные преступления против России
- СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке
- Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском
- Россия наступает под Марьинкой в ДНР, в ЛНР – перебои с водой
- СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции
- В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах
- Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru