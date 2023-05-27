СМИ: диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
27 мая 202314:24
Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в районе села Бровничи также замечена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Сообщается о боях. Уточняется, что около села объявили сигнал «Эдельвейс».
Также Mash сообщает, что мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах. Официальной информации пока нет.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru