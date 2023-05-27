СМИ: диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

«ДРГ и атаки на мирных»: В Госдуме предупредили о смене тактики ВСУ

По данным СМИ, в районе села Бровничи также замечена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Сообщается о боях. Уточняется, что около села объявили сигнал «Эдельвейс».

Также Mash сообщает, что мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах. Официальной информации пока нет.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУГраница

Горячие новости

Все новости

партнеры