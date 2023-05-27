Лавров: Украина - террористическое государство

Украина превратилась в террористическое государство, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в эфире программе «Москва. Кремль. Путин». Ее фрагмент выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин 27 мая.

В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины о Путине

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», — прокомментировал Лавров угрозы Украины в арес президента РФ Владимира Путина.

Ранее, заместитель начальника Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин является основной целью его ведомства. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Welt.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТерроризмУкраинаЛавров

Горячие новости

Все новости

партнеры