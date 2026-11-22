Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова скончалась 20 ноября в Израиле — ей было 92 года. Об этом сообщается на сайте «Кино‑Театр.РУ».

Зинаида Асмолова появилась на свет 16 ноября 1934 года в городе Димитрове Донецкой области (тогда — в составе Украинской ССР). Её творческий путь начался с окончания в 1955 году Днепропетровского государственного театрального училища. После выпуска актриса служила в Каменец‑Подольском драматическом театре, а с 1956 по 1990 год была артисткой Государственного русского драматического театра имени М. Горького. В числе её заметных театральных работ — образ Лиды в спектакле «Старшая сестра» (по пьесе Александра Володина) и роль Юлии в постановке «Гнездо глухаря» (по произведению Виктора Розова).

Дебют Асмоловой в кино состоялся в 1959 году: она исполнила роль Тамары Петушковой в фильме Сергея Сплошнова «Любовью надо дорожить». Ещё одной значимой работой в её фильмографии стала съёмка в восьмисерийном телефильме «Атланты и кариатиды» (1980 год).

В начале 1990‑х годов актриса переехала в Израиль.

